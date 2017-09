“No podia refusar jugar al Barça una segona vegada”

Puc aportar el meu futbol, la meva velocitat, m’agrada molt driblar i fer passades decisives, donar solucions El preu no suposa pressió per a mi. Quan ets al terreny de joc no penses mai en el que has costat, penses en el futbol El meu interès no és que em comparin amb Neymar, sinó aprendre de tots els grans jugadors que hi ha al Barça Qualsevol somia a jugar amb Messi i Luis Suárez. Si jo sentís pressió deixaria de jugar a futbol

El Barça té moltes esperances posades en Ousmane Dembélé (15-05-1997, Vernon, França), el davanter escollit pel club per substituir el fugit Neymar a l’atac blaugrana. Jove, ràpid i atrevit, refusa que se’l compari amb el brasiler i no es mostra preocupat per la pressió que suposa reemplaçar-lo ni la multimilionària quantitat que ha costat el seu fitxatge. En aquesta entrevista amb L’Esportiu es mostra molt il·lusionat i amb ganes de començar a treballar per aixecar el màxim nombre de títols amb el Barça, un club al qual segueix des de ben petit.

Com estan sent els seus primers dies a Barcelona?

Estan sent molt bons dies per l’acollida dels companys, del cos tècnic i de totes les persones. Ha estat una acollida molt calorosa i molt bona per part de tothom. Ja he començat els entrenaments, feia dos setmanes que no tocava pilota, i això m’ha anat molt bé.

Suposo que ja té ganes de retrobar-se amb Umtiti, el seu amic, que està amb la selecció.

Tinc ganes que arribi ell, però també la resta del grup, perquè així podré començar a conèixer tots els companys i començar a treballar junts.

Viurà amb ell fins que trobi casa?

No estic vivint amb Umtiti, crec que la setmana vinent ja tindré casa, però tinc diverses possibilitats.

Ja ha pogut parlar amb Ernesto Valverde, el seu nou entrenador?

Abans de firmar ja vaig parlar amb ell i em va recomanar venir al Barça. El vaig veure el primer dia i estava molt content que jo hagués vingut i jo li vaig dir que jo també ho estava molt per haver pogut fitxar. Tinc moltes ganes de poder treballar conjuntament amb ell.

L’ha sorprès alguna cosa del club o de la ciutat en el poc temps que fa que és aquí?

Sobretot m’ha sorprès la calor que fa a Barcelona! A Dortmund en fa molta menys! Sé que Barcelona és una ciutat molt maca, increïble i que el Barça té un gran estadi.

L’ha impressionat la dimensió que té el Barça? Hi havia força gent en la seva presentació.

Va ser impressionant la gran quantitat de gent que hi havia. Ja sabia que és un gran club, amb una gran història al darrere. Vaig visitar el museu i és impressionant, amb tots els exjugadors i els actuals. També veus els títols i les cinc Pilotes d’Or de Messi...

Deu tenir ganes que tornin tots ja.

Sí! Ho estic esperant, perquè tinc moltes ganes de començar a treballar junts, integrar-me ràpid en aquest equip i aprendre molt dels grans futbolistes que hi ha al Barça.

Sobretot de Messi. I amb quins altres jugadors li fa especial il·lusió compartir vestidor?

M’agradarà estar amb tots ells, perquè tots són grans jugadors. He vist molts partits del Barça i són grandíssims. Sí que és cert que hi ha el millor de la història, que és Messi, i altres superjugadors, com Piqué, Iniesta i Luis Suárez. Tinc moltes ganes d’estar al seu costat.

Què en pensa de Messi?

És un luxe treballar amb Messi. Puc aprendre molt d’ell, que ha guanyat tots els títols i també ha complert tots els objectius individuals. És el número u, el millor del món.

Té ganes de jugar, suposo.

Fa dues setmanes que no jugo i sí, ja tinc ganes de reprendre la meva vida. Agafar ritme, tocar la pilota i començar a jugar partits. Això és el que vull fer ja.

El Borussia Dortmund es va mantenir molt ferm durant les negociacions. Estava segur que el deixarien marxar?

Hi confiava, però les negociacions van ser molt llargues. Però vaja, sí que confiava que es podia dur a terme el traspàs al Barça.

Per què no va venir la temporada passada?

En vaig tenir la possibilitat i hi van haver contactes, però jo volia jugar, només feia un any que era professional i volia confirmar tot el que havia demostrat al Rennes.Només tenia 18 anys. El Barça ha vingut per segon cop aquest estiu i no podia refusar per segon cop jugar al Barcelona.

El dia de la seva presentació ja va dir que vostè no és Neymar, però és evident que arriba per jugar al seu lloc. Està preparat per a les comparacions?

Les comparacions les fan els periodistes. Neymar és un dels millors jugadors del món. Ha jugat grans competicions i ha fet grans partits. El meu interès no és que em comparin amb ell, sinó aprendre de tots els grans jugadors que hi ha al Barça i seguir creixent. Em vull integrar a l’equip i, de mica en mica, fer-me un espai.

El pressiona, sent un jugador tan jove, el fet de formar part d’un trident amb Messi i Luis Suárez?

Serà un plaer jugar amb ells. Qualsevol futbolista somia a jugar amb Messi i Luis Suárez. Si jo sentís la pressió deixaria de jugar a futbol i em replantejaria el meu futur al Barça. Com ja he dit abans, vull aprendre d’aquests grans jugadors.

Un altre tema que el pot pressionar és el preu del seu traspàs. El preocupa?

A mi no em suposa pressió. Quan ets al terreny de joc no penses mai en el que has costat, penses en el futbol, en la pilota, i vols donar el màxim de tu mateix. Per a mi, el més important és fer bé la meva feina i ajudar l’equip.

Precisament, com pot ajudar vostè a l’equip. Què hi pot aportar?

Doncs puc aportar a l’equip el meu futbol, la meva velocitat. M’agrada molt driblar i fer passades decisives. Vull donar solucions a l’equip i donar el màxim de mi mateix per ajudar el FC Barcelona a guanyar molts títols.

Un dels seus reptes seria millorar en l’aspecte golejador?

Sí que puc millorar la meva estadística de gols [riu]. Intentaré aconseguir-ho, però jo m’estimo més fer assistències. Però intentarem millorar en això, sí.

Pensa a guanyar la Pilota d’Or algun dia?

[Riu]. No penso en això ara mateix! Tot just acabo d’arribar i només vull ajudar el Barça a guanyar i a donar el màxim de mi mateix.

Va començar a jugar futbol al carrer, oi?

Sí, sí, vaig començar al carrer i després vaig anar a jugar a un club al costat de casa meva.

També va jugar a futbol sala.

Sí, també és veritat. Tots els dilluns i els divendres jugava a futbol sala amb els meus amics.

Quin entrenador li ha marcat més la carrera?

Thomas Tuchel em va fer progressar molt la temporada passada al Borussia Dortmund. Li agraeixo tots els dies que em donés tanta confiança tot just arribar a Dortmund. Vaig jugar molts partits com a titular i vaig créixer com a jugador.