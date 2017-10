Uns setzens de final avançats

“El partit contra l’Sporting és molt important. Ens juguem la classificació entre l’anada i la tornada, com en uns setzens de final.” No li falta raó, a Chiellini, bastió defensiu de la Juve. Italians i portuguesos es juguen en els dos pròxims partits la possibilitat de seguir lluitant per la primera posició amb un Barça llançat.

L’Allianz Stadium serà l’escenari del duel d’avui. Els dos conjunts hi arriben amb tres punts després de caure derrotats contra el Barça i de vèncer l’Olympiacòs amb facilitat. A la Juve, principal favorit avui, no li serveix l’empat si no vol córrer riscos, ja que en dues setmanes haurà de visitar el sempre complicat José Alvalade. Allegri continua amb la defensa en quadre per les baixes de De Sciglio, Lichtsteiner i Höwedes, però sí que disposarà de tota la pólvora ofensiva per intentar aconseguir tres punts clau.

Per la seva banda, Jorge Jesús recupera els lesionats Coentrão i Doumbia, i per tant podrà disposar de tota la plantilla en un partit en què tenen posades moltes esperances. El tècnic portuguès dirà avui mateix els descarts d’una convocatòria extensa de vint-i-quatre jugadors en què han entrat els joves Gelson Dala i Pedro Silva. Si el Barça no falla, un empat entre italians i portuguesos podria encaminar el primer lloc per als blaugrana.