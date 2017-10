“És un dels partits més complicats de l’any”, va ser la primera frase d’Ernesto Valverde en la roda de premsa d’ahir per analitzar el duel d’aquesta nit contra el Real Múrcia. L’apreciació del tècnic blaugrana pot sobtar tenint en compte que el rival milita a segona B, però precisament va incidir en aquest fet per advertir de les complicacions que tenen aquesta mena de debuts en la copa: “Tothom sap que jugues contra un equip de categoria inferior i cal estar mentalitzat per afrontar-lo. El rival sempre s’envalenteix perquè en certa mesura per a ell és el partit de l’any.”

Precisament va subratllar que sortir al camp ben atent i mentalitzat és “la clau” per reflectir la superioritat del Barça. A pesar de la diferència de categoria, va recordar que el Múrcia “és un club històric i ho voldrà fer bé”. “Respectem el contrari i el que nosaltres volem és avançar [en la copa]. Som els campions i volem revalidar el títol”, va afegir.

Com és costum en la primera eliminatòria de copa, el tècnic aprofitarà l’ocasió per fer rotacions i donar minuts als menys habituals, així com també als joves del filial. “Cal anar amb compte amb la reglamentació, ja que com a mínim set jugadors del primer equip han d’estar al camp, però hi ha jugadors [del filial] que pensem que ens poden ajudar”, va indicar Valverde. Per a tots ells, doncs, el partit d’avui s’interpreta com una oportunitat per reivindicar-se. El consell de Valverde és que “facin un pas endavant.” “És millor passar-se de frenada que no arribar-hi. Sobretot, no passar desapercebut.”

Però Valverde també va advertir que la cita d’avui també és un prova per a aquells jugadors consolidats que saltin al terreny de joc: “Hi haurà jugadors que potser han jugat menys, però és una prova per a tots nosaltres, també per al tècnic, i cal respondre. Jugarem contra un equip amb molta il·lusió i amb una ciutat abocada. Cal posar-se en aquesta situació per tirar endavant.”

A banda de les absències ja conegudes –Ter Stegen, Busquets, Iniesta, Paulinho, Suárez, Messi i Umtiti–, Valverde va revelar ahir que Arda i Aleix Vidal tampoc serien avui a la Nueva Condomina. “Dissabte passat Arda va tenir una recaiguda de les molèsties al turmell que ja arrossegava des que va tornar de la seva selecció, i Aleix té unes petites molèsties al turmell que se li va intervenir el curs passat”, va assegurar.

Quan se li va preguntar per Vermaelen, el tècnic blaugrana es va mostrar “content” de com s’està entrenant el central belga i va deixar la porta oberta perquè avui pugui jugar els primers minuts oficials: “No està participant i sé que no és una situació fàcil per a ell. Però cadascú ha d’aprofitar les seves oportunitats i si es demà [avui per al lector] esperem que estigui bé.”