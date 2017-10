Cillessen torna a demostrar que és una assegurança

No és gens fàcil ser el porter suplent del Barça en aquests moments. Ningú és capaç de discutir a Ter Stegen la seva titularitat, que argumenta pel pes adquirit en les últimes temporades i per les seves grans actuacions sota els pals que l’han convertit en un clar candidat al trofeu Zamora. Fa uns anys li va tocar viure a l’ombra de Claudio Bravo en la lliga, però tenia la Champions i la copa del Rei per rescabalar-se.

Aquest no és el cas de Jasper Cillessen, que només es pot conformar amb la competició reial però que al mateix temps s’ha de mantenir en plena forma i concentrat per si li toca actuar per culpa d’alguna hipotètica sanció o lesió. El porter holandès, però, dimarts es va poder tornar a vestir de curt per ajudar els seus companys en l’estrena de l’equip en la copa del Rei. No va tenir excessiva feina, tret de dues arribades amb perill en què va estar pletòric contra Chamorro i Elady, i Cillessen va tornar a demostrar que és tota una assegurança sota els pals i que es pot confiar perfectament en ell per defensar la porteria blaugrana. Les seves xifres a la Nueva Condomina són les següents: va fer una passada de mèrit bé i una de malament, va blocar cinc pilotes, en va refusar una i va rebre un total de set xuts, quatre entre els tres pals i tres a fora. L’holandès és un porter amb nivell de titular però que les circumstàncies fa que sigui suplent. Amb la selecció d’Holanda ha estat convocat en les dues ocasions que hi ha hagut i ha actuat com a porter titular.

Sense aixecar mai la veu, sap que ara mateix el seu rol és estar preparat per qualsevol contratemps que pugui tenir Ter Stegen i tenir bones actuacions en la copa del Rei, una competició en què la temporada passada ja va brillar, convertint-se en una peça clau en algunes eliminatòries, sobretot en les semifinals contra l’Atlético de Madrid i en els quarts de final contra la Real Sociedad. A l’estiu va tenir una petita decepció en no participar en cap dels dos partits de la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid, després d’haver estat un dels millors en la pretemporada. Fins i tot va ser nomenat el millor jugador del partit, a la International Champions Cup contra el Manchester United.

Quan el Barça el va fitxar, l’estiu del 2016, va veure en ell un porter de plenes garanties pel seu bon joc amb els peus, la seva potència en el xut –els seus desplaçaments llargs són habituals–, bons reflexos sota els pals i agilitat i el fet d’estar acostumat a jugar amb una defensa avançada. Si no passa res d’extraordinari, la propera vegada que Cillessen defensarà la porteria del Barça serà a finals de novembre en el partit de tornada contra el Múrcia i al Camp Nou, a casa.