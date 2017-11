El club recorre contra les targetes de Piqué i Suárez

El Barça presentarà avui un recurs d’al·legació per les targetes grogues que van veure Piqué i Suárez a Butarque. Un cop analitzades les imatges i l’acta arbitral, el club considera injustes les dues amonestacions que va treure Undiano Mallenco durant el partit de dissabte. Especialment controvertida va ser la targeta que va mostrar al central barceloní per una lleugera falta a Amrabat a la zona central del camp, que suposava la cinquena amonestació del curs i que li impedirà jugar contra el València la jornada següent. D’altra banda, l’acció de Suárez amb Cuéllar deixa pocs dubtes veient les imatges de la jugada sobre la clara exageració del porter del Leganés.

Si el recurs presentat pel club no prospera i el comitè de competició manté la groga a Piqué, Valverde haurà de pensar en un recanvi a l’eix de la defensa per al transcendental duel de diumenge a Mestalla. La baixa del barceloní i la lesió de Mascherano suposen un escenari nou per al tècnic blaugrana en aquest inici de temporada. Valverde tan sols disposarà de dos centrals de la primera plantilla: Umtiti i Vermaelen. El central belga sembla que és la primera opció per acompanyar el francès a l’eix de la defensa, tot i que amb el Barça aquest curs només ha disputat el partit de copa contra el Múrcia. Amb Bèlgica, per contra, va disputar els 180 minuts de l’última aturada de seleccions i va rendir a un gran nivell contra Mèxic i el Japó.

Butarque semblava l’escenari ideal per al debut en la lliga de Vermaelen per protegir un dels dos centrals de la parella titular, apercebuts de sanció, de cara al duel de Mestalla, però Valverde no va voler pensar més enllà del partit contra el Leganés. Amb el 0-2 i el partit decantat, tampoc va ser el moment de Vermaelen. El tècnic blaugrana va mantenir Umtiti al terreny de joc tot i el perill que veiés també una targeta groga que hauria agreujat el problema a la defensa. A Torí, el belga podria tenir l’oportunitat de disputar alguns minuts –fins i tot ser titular per reservar Umtiti– per agafar rodatge abans de la lliga.

Valverde sempre ha expressat la seva confiança en Vermaelen i tot fa pensar que serà l’escollit per ocupar la posició de Piqué, però el tècnic encara no ha resolt el dilema. Altres opcions que té serien reconvertir un dels laterals. Digne, que ja ha jugat algun cop de central amb el Barça, podria ser la sorpresa de l’onze de diumenge que ve si l’opció Vermaelen no convenç. El francès sempre ha rendit quan ha jugat. Semedo, amb menys possibilitats, també podria ser reconvertit per actuar com a central dret per evitar jugar amb dos homes esquerrans a l’eix, però això implicaria tocar massa peces de l’equip.