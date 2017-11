La gran oportunitat de Vermaelen

La lesió que es va fer Javier Mascherano jugant amb la selecció argentina i la més que rigorosa targeta que Undiano Mallenco va ensenyar dissabte passat a Leganés a Gerard Piqué han tornat a l’actualitat a Thomas Vermaelen. Ernesto Valverde només té dos centrals disponibles per jugar demà a Mestalla i tot fa pensar que el belga, tot i no haver disputat ni un minut encara en aquesta lliga, serà l’acompanyant de Samuel Umtiti en un partit molt important per a l’equip blaugrana, ja que en cas de victòria deixaria el València, segon classificat, a set punts.

Valverde no va reservar ni Piqué ni Umtiti, també amenaçat de suspensió, en el partit de Leganés i tampoc va oferir minuts a Vermaelen en el partit contra la Juventus perquè el central agafés ritme, possiblement pensant en la seva fragilitat, però va donar pistes de la titularitat del belga demà quan va fer que s’entrenés en solitari sobre la gespa del Juventus Stadium de Torí després del partit de Champions.

Valverde, com a mínim de paraula, sempre ha confiat en Vermaelen. “Entenc que està preparat. Ve de jugar dos partits sencers amb la seva selecció”, va dir el tècnic a Torí. “S’està entrenant molt bé. Estic content amb el que està fent. Si arriba la seva oportunitat, la pot aprofitar. El veig fort”, deia Valverde abans de l’anada dels setzens de copa contra el Real Múrcia. Tot i aquestes paraules, el tècnic només ha donat 90 minuts a Vermaelen aquest curs, precisament els de copa contra el Real Múrcia.

Vermaelen, que la temporada passada va jugar com a cedit a la Roma, hauria pogut marxar del Barça l’estiu passat, però la negativa final a l’arribada d’Íñigo Martínez, va fer que l’entrenador impedís la seva cessió i demanés que es quedés com a quart central després d’observar-lo durant la pretemporada, en la qual va guanyar la partida a Marlon, cedit finalment al Niça.

Les lesions