“Hi ha temps per valorar si hem de fitxar”

La lesió de Samuel Umtiti, unida als creixents rumors sobre un possible adeu de Javier Mascherano en el mercat de fitxatges d’hivern, va propiciar que la roda de premsa que va oferir ahir Ernesto Valverde com a prèvia del partit d’aquest vespre contra l’Sporting de Portugal es centrés en bona mesura en els interrogants que, a hores d’ara, presenta l’eix defensiu del Barça. Preguntat per si veia necessari reforçar la posició de central durant la propera finestra de fitxatges, el tècnic blaugrana no ho va descartar, tot i reiterar que està “content” amb els quatre que té a la plantilla. “Hi ha marge de temps. Disposem de gairebé tot el desembre per valorar-ho”, va comentar, conscient que fins al gener no s’obre el mercat. “Sabem que la lesió d’en Samuel va per llarg, però pensem que el podem recuperar al gener. Són qüestions que et planteges quan hi ha lesions. Caldrà analitzar-ho”, va afegir. Quan se li va demanar per Yerri Mina –el Barça té una opció de compra ja negociada–, el tècnic va preferir no fer pronòstics sobre si podria arribar en breu: “És un bon jugador que està en un altre club. No sé si pot arribar a l’hivern, a l’estiu... Ara encara estem a la tardor.”

També va defugir fer especulacions respecte al futur immediat de Javier Mascherano: “Encara estem a la tardor i quan arribi el mercat d’hivern, ja en parlarem. Mascherano és jugador nostre, comptem amb ell i estem contents amb ell. Sempre ha estat compromès amb el Barça.”

A pesar de les actuals estretors a l’hora de formar l’eix defensiu –Piqué i Vermaelen són els únics centrals disponibles–, Valverde va transmetre la seva confiança en la capacitat del grup d’adaptar-se a les circumstàncies. “Cada vegada que ha hagut de sortir un jugador ha respost. Confio que els que hi ha ho faran bé”, va destacar. “Sabem que hi ha moments de dificultat durant la temporada per lesions i altres situacions, i la plantilla ha d’estar preparada per solucionar-ho. Segur que ho farem”, va afegir.

Alternatives