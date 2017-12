“Busquets és una solució”

Amb 14 punts, el Barça va tancar ahir la lligueta contra l’Sporting Club de Portugal, al qual va derrotar per 2-0. Un altre partit sense encaixar cap gol i en la Champions això ha estat la tònica. “Només hem rebut un gol i va ser a última hora el dia de l’Olympiacòs. Estem bé i els nostres porters ens estan donant molt. Avui Cillessen ha fet una gran aturada”, va remarcar Valverde al final del partit. A l’hora de fer l’anàlisi del partit, va explicar que en el primer temps els portuguesos havien optat per esperar-los més tancats per arriscar-se en el segon temps per la necessitat de guanyar, però va afirmar que ells havien estat millors. “Nosaltres hem tingut més ocasions amb el pas dels minuts”.

Sobre si en el seu equip predomina la consistència sobre la fluïdesa, va assegurar que la seva idea és “dominar els partits i generar ocasions i que el contrari no ens en faci”, perquè per la idiosincràsia del club “estem obligats a portar la iniciativa”. Valverde ahir va tornar a donar descans a Messi i la seva entrada va coincidir amb una major presència a l’àrea del rival: “Sempre penses que amb l’entrada de Messi l’equip anirà millor. Leo ens canalitza molt el joc d’atac. Per la capacitat de finalitzar i per aclarir el joc. Veu passades que només veu ell. Ho sabem nosaltres i els rivals.” Dos noms propis més van ser Vermaelen, en qui té absoluta confiança: “El veig molt bé. Competeix bé, és fort en la disputa per dalt i per baix i treu bé la pilota. Quan li ha tocat jugar ha respost bé. Estem contents.” I de Busquets, al qual va provar de central pensant que no tindrà Umtiti els dos mesos vinents, va dir: “Busquets és una de les solucions que podem tenir. Per una emergència pot jugar de central. El volia provar.” Finalment, sobre el sorteig de dilluns va dir que acceptaran qualsevol rival i va qualificar de “dura” l’eliminatòria contra el Celta de Vigo en la copa del Rei.