“Ha estat un any intens i difícil”

Com és habitual cada any durant aquestes dates, el FC Barcelona va celebrar ahir a la sala Roma del Camp Nou el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació i els periodistes esportius que cobreixen diàriament la informació i l’actualitat blaugrana. El president, Josep Maria Bartomeu, va obrir l’acte amb un parlament en què va fer balanç de l’últim any tant en l’aspecte esportiu com institucional, un any especialment mogut a tots els efectes: “Aquest ha estat un any intens. Han passat moltes coses. L’adeu de Luis Enrique, l’arribada de Valverde, les renovacions de jugadors molt importants per al club com Iniesta i Messi, la sortida de Neymar i tot el procés que està vivint Catalunya en l’àmbit polític i que ens afecta tots. La majoria de molts d’aquests assumptes han estat episodis complexos i difícils, però com a junta directiva hem sabut actuar amb tranquil·litat davant de totes les dificultats. Hem intentat actuar sempre de la millor manera possible. Hem pres decisions, algunes no sempre del tot compreses. Però sí que puc dir que hem buscat sempre les millors solucions per al club i per als socis del Barça. Hem superat dificultats i tot això ens ha ajudat a millorar com a club.”

Bartomeu es va mostrar satisfet també per la bona línia de resultats de l’equip en aquests primers mesos de la temporada i confia que el 2018 sigui un any ple de títols. Segurament, tothom hauria signat arribar a aquestes dates sent líders de la lliga, amb cinc punts de marge respecte al segon classificat i vuit punts d’avantatge amb el Real Madrid, i classificats per als vuitens de final de la Champions i de la copa.

“L’equip està bé. Som optimistes. Com sempre lluitarem per totes les competicions. Com a club volem que la marca Barça segueixi creixent. Volem seguir sent el club més admirat i estimat del món. Més enllà del futbol, volem seguir impulsant projectes, com els que fa la fundació, volem seguir apostant per la formació i per l’esport femení”, va explicar.

Abans del brindis, Bartomeu també va voler tenir paraules de suport per als professionals del periodisme presents a la sala, en uns temps difícils pel sector. També va tenir un bonic record per Enric Bañeres, Andrés Astruells, Avelino Pi i Miquel Rivero, morts recentment.