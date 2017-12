“No cometrem l’error de pensar en el clàssic”

Com era d’esperar, el clàssic de la setmana vinent va centrar bona part de la roda de premsa d’Ernesto Valverde, que va insistir però, recordant-ho diversos cops, que abans tocarà sumar avui els tres punts. “L’objectiu és guanyar el Deportivo. Poder arribar amb 11 punts més al Bernabéu és només una qüestió matemàtica. No pensem en el partit de la setmana que ve sinó en aquest. El següent serà el clàssic sí, que és important, però ara toca guanyar aquest. A més, tenim el record de l’últim partit de lliga a casa, en què vam empatar contra el Celta. No mirem més enllà, no cometrem aquest error”, va voler deixar clar el tècnic blaugrana, que va analitzar també el moment en què arriba el conjunt gallec a l’estadi: “Va començar una mica irregular, ha canviat d’entrenador i les sensacions que tenen, de moment són bones. L’últim partit van canviar una mica la seva manera de jugar, no l’esquema però sí el perfil d’alguns jugadors, i vindran amb més confiança i amb il·lusió de guanyar, després que la setmana passada guanyessin un partit difícil ja que els de baix estan pressionant. És un equip perillós.”

Respecte a la possibilitat de donar descans a Sergio Busquets, que si avui veu una targeta groga es perdria el clàssic per sanció, Valverde no va confirmar quina serà la seva decisió: “Els punts valen igual en els dos casos. I una groga també te la poden ensenyar a la banqueta o al túnel de vestidors. Ho hem d’analitzar.” En aquest sentit, del que té tots els números per ocupar el seu lloc, com és Ivan Rakitic, si finalment optés per reservar el de Badia, el tècnic blaugrana va explicar que el croat “és un gran jugador que pot ocupar diverses posicions i ho ha fet bé quan ha jugat al migcentre, com contra l’Sporting de Portugal, però també altres que hi poden actuar, com André Gomes o Oriol Busquets”.

Aquest cop, Valverde ha tingut tota la setmana per preparar exclusivament aquest partit de lliga, que “sempre va bé, per descansar, treure càrrega de partits i per treballar més coses”, va afirmar. És de fet, una de les poques vegades en què el conjunt blaugrana no ha hagut d’afrontar dos duels en una setmana aquesta temporada. Preguntat pel millor que ha viscut precisament en aquests primers mesos a la banqueta blaugrana, Valverde no va concretar gaire: “No sé, el dia a dia, anar superant coses... Quan arribes a un club tan gran has de passar un període d’adaptació, a l’entorn, al vestidor, a la manera de treballar, i estic satisfet de com han anat les coses.”