Al clàssic en el millor moment

Després del dia de descans d’ahir, la plantilla blaugrana torna avui als entrenaments amb els cinc sentits posats en l’atractiva visita de dissabte al Santiago Bernabéu. Un clàssic que arriba en un moment de confiança per al conjunt blaugrana en general i de Luis Suárez en particular. Diumenge passat, coincidint amb el partit contra el Deportivo al Camp Nou, l’uruguaià va signar un doblet per tal de reafirmar la línia ascendent de cara a porteria que ha acreditat durant l’últim mes de competició. De fet, des del 18 de novembre ha signat sis dels nou gols que acumula en aquesta campanya –tots en la lliga– i ha posat fi al període de sequera realitzadora que el va acompanyar entre l’octubre i el novembre.

Quatre d’aquests gols coincideixen amb les tres últimes jornades de lliga, contra el Celta (1), el Vila-real (1) i l’esmentada contra el Dépor (2). Tot plegat, per començar a acreditar uns registres que s’ajusten als habituals en la seva profitosa carrera com a caçagols. A hores d’ara, ja és el segons màxim golejador del Barça rere Leo Messi, i s’alça fins al tercer lloc del rànquing de màxims artillers del campionat, juntament amb Zaza (València) i Stuani (Girona), també amb nou dianes en el seu compte particular.

“Un sempre està content de poder ajudar l’equip a seguir sumant de tres en tres”, va comentar Suárez tot just després de l’última actuació contra el conjunt gallec. A banda del doblet, Mateu Lahoz li va anul·lar un gol legal que va aconseguir de rabona. “El dia abans del partit estàvem jugant a casa amb el meu fill a fer rabones i em va preguntar si seria capaç de marcar un gol així en el partit següent. Es va donar aquesta situació, però l’àrbitre no va donar el gol”, va explicar com a anècdota en una entrevista al programa Fricandó matiner de RAC105. A l’uruguaià també li van preguntar sobre el clàssic de dissabte i va reconèixer que en cas de victòria seria “un pas de gegant” de cara a les aspiracions blaugrana de guanyar el títol de lliga. “Però no podem oblidar la resta de rivals”, va apreciar tot seguit en referència a conjunts com l’Atlético i el València, segon i tercer del campionat, a sis i vuit punts de distància del Barça, respectivament.

Aturada revitalitzadora