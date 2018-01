Contra tots els elements

Onze anys després, el Barça va obtenir ahir els tres punts de l’estadi d’Anoeta. I no ho va fer de qualsevol manera, sinó que va remuntar un 2-0 en contra i va acabar imposant-se per 2-4. Queda clar que aquest equip no entén de maleficis. Ni la incomoditat de la pluja que va presidir el duel –cal destacar el bon drenatge del camp– va aturar un Barça que tanca la primera volta de la lliga amb uns números vertiginosos: líder invicte amb 16 victòries i 3 empats; 9 punts d’avantatge respecte al segon classificat, l’Atlético, i ni més ni menys que 19 més que l’etern rival, el Madrid. Xifres excel·lents que permeten no ser tan sever a l’hora d’analitzar la fluixa primera part signada ahir.

A l’hora de repartir mèrits en la remuntada sobresurt un nom, Luis Suárez, el seu principal impulsor en fer el 2-2 i el 2-3 en la segona part. Just abans del descans, Paulinho va fer el primer gol dels blaugrana (39’), i Messi va tancar el compte amb un xut de falta magistral a les acaballes (85’). Més llenya per a un optimisme imperant.

Anoeta va rebre els blaugrana amb un ambient ben plujós, que afegia més incomoditat al duel. Per arrodonir-ho, caldria fer front a unes grades ben atapeïdes de seguidors disposats a impulsar anímicament els txuri urdin. Un seguit de circumstàncies que van impulsar la previsible titularitat de Paulinho per tal de solidificar el mig del camp en detriment de l’opció de Dembélé per formar trident d’inici amb Messi i Suárez. Molt més sorprenent va ser l’alineació d’André Gomes, mentre que Iniesta s’asseia a la banqueta. Una decisió que reafirma la confiança d’Ernesto Valverde en el migcampista portuguès, tot i que ahir va oferir la seva versió més fluixa i decebedora. A primera hora del matí, Nélson Semedo havia caigut de l’expedició blaugrana per una amigdalitis, però el retorn de Sergi Roberto al lateral dret va restar importància a la incidència.

Precisament el reusenc, igual que el Barça, va arrencar amb força en protagonitzar dues cavalcades per la banda dreta fins a la línia de fons. Abans, Suárez ja havia posat a prova el porter Rulli, encertat a l’hora de tapar l’espai i refusar el xut. Va ser, però, un miratge del que seria la primera part, una de les més fluixes dels últims mesos dels de Valverde. Res a veure amb l’exhibició contra el Celta de quatre dies enrere. Més enllà del desencert blaugrana, també en va ser responsable el plantejament valent del rival, disposat a discutir el control de la pilota. La recompensa la trobaria en forma d’un 2-0 poc després de la mitja hora de joc. Willian José va signar el primer (11’) en rematar de cap una bona centrada per la banda dreta de Xabi Prieto. Va ser una jugada en la qual Sergi Roberto no va mesurar bé la centrada i Paulinho va mostrar-se massa passiu a l’hora de cobrir el davanter brasiler. La segona diana local (34’) va ser obra de Juanmi, sempre a punt per sorprendre entre línies. Aquest cop va aprofitar una gran assistència de Canales per ampliar el càstig per a un Barça mancat d’idees i que trobava a faltar la creativitat d’Iniesta. I encara van tenir prou fortuna quan l’àrbitre, González González, va anul·lar un tercer gol local –un xut de Willian José va entrar a porteria després de tocar en un defensa– en assenyalar una estricta falta prèvia de Zurutuza sobre Rakitic. La decisió va encendre el públic d’Anoeta en contra del col·legiat ja per a la resta del duel.

A pesar de les sensacions, el Barça va aconseguir reduir distàncies en el marcador abans d’arribar al descans. Pràcticament en l’única connexió ofensiva dels blaugrana en la primera part, Paulinho va marcar el 2-1 (39’) en rematar una centrada per la banda dreta de Suárez. Una jugada en la qual també va destacar la passada a l’espai d’Alba que va donar inici a l’acció.

La reacció del Barça va tenir continuïtat tot just arrencar la segona part mitjançant el 2-2 establert per Luis Suárez (50’). L’uruguaià, assistit per Messi, va signar un xut de rosca preciós, només a l’abast dels cracs, que va superar per alt Rulli abans que la pilota entrés a la porteria local ben ajustada al pal. Suárez també seria l’encarregat de capgirar el marcador a vint minuts del final. Rulli serveix de porteria, bon refús de cap de Vermaelen i descoordinació defensiva de la Real Sociedad, una combinació que un golejador com l’uruguaià no va desaprofitar per plantar-se davant del porter i fer el 2-3 (71’).

Minuts abans del tercer gol blaugrana, Valverde havia fet entrar Ousmane Dembélé per substituir Paulinho, un canvi que va reflectir la voluntat de Valverde de culminar la remuntada. Quedaven encara molts minuts, però el partit ja era blaugrana. Hi va ajudar el cansament de la Real Sociedad, lògic després del desgast de la primera part. Ja només faltava la cirereta de Messi, encarregat de fer el 2-4 (85’) amb un xut de falta magistral per enviar la pilota a l’escaire.