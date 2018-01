Sergi Roberto, renovat fins el 2022

El Barça ha anunciat aquest migdia l’acord de renovació de Sergi Roberto, que amplia la seva vinculació contractual amb el club blaugrana fins el 30 de juny del 2022. La clàusula de rescissió del futbolista reusenc, de 25 anys, passa a fixar-se en 500 milions d’euros. La data de l’acte oficial de la signatura del nou contracte és coneixerà els propers dies.

Sergi Roberto va arribar al planter blaugrana amb 14 anys i des de llavors ha passat per totes les categories inferiors fins fer-se un lloc al primer equip, amb el qual té fitxa des del curs 2013/14. Durant les dues últimes temporades s’ha consolidat com una peça important dins l’equip actuant principalment com a lateral dret.