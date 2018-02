Amb els cinc sentits

Amb la carpeta del Chelsea arxivada fins al 14 de març, el Barça enceta avui una setmana llarga vital en la lluita per la lliga, ja que en només nou dies s’enfrontarà amb el Girona, Las Palmas i l’Atlético de Madrid –el seu principal perseguidor–, nou punts amb els quals els blaugrana podrien deixar el títol pràcticament sentenciat. L’objectiu, però, no serà gens fàcil, ja que, per començar, el Barça haurà de superar aquest vespre (20.45 h, Movistar Partidazo) al Girona, la gran revelació del campionat, en la que serà la primera visita dels de Montilivi al Camp Nou per enfrontar-se amb el primer equip del Barça. Tot i que el conjunt gironí encadena cinc sortides en la lliga sense vèncer –dada que contrasta amb els quatre triomfs seguits que acumula a casa–, Valverde no se’n refia, conscient que el Girona, adaptat ja perfectament a la categoria, posseeix totes les armes necessàries per assaltar el coliseu blaugrana. I les principals són la gosadia, com van demostrar els de Machín, sense anar més lluny, al Wanda Metropolitano (1-1), i la seva fortalesa defensiva, com certifica el fet que el Girona sigui el sisè equip menys golejat a domicili de tota la competició. Per tot plegat, s’espera que Ernesto Valverde posi aquesta tarda força carn a la graella, deixant les rotacions més importants per al duel de dijous contra Las Palmas. En defensa, amb Umtiti i Jordi Alba com a inamovibles, la gran novetat podria ser la suplència de Gerard Piqué, que després de forçar el genoll a Londres –va acabar el duel amb molèsties–, aquesta tarda podria deixar el seu lloc a Vermaelen, que ja està totalment recuperat. L’altre jugador que podria tenir descans és Sergi Roberto, que acumula quatre partits complets seguits, fet que donaria minuts a Nélson Semedo, absent en el partit del Chelsea per sanció. Al mig del camp, amb Sergio Busquets i Rakitic com a fixos, Coutinho té tots els números de ser titular, en detriment d’Iniesta, després de ser suplent a Eibar i de perdre’s el partit de la Champions League en no poder disputar la competició amb el Barça. I després, és clar, donant per fet que Messi i Luis Suárez seguiran sense entrar en les rotacions, com és habitual aquest curs, el gran dubte serà veure qui serà l’onzè jugador, amb Paulinho, Aleix Vidal i Dembélé com a candidats –André Gomes i Alcácer no van entrar ahir a la convocatòria per decisió tècnica–. Tenint en compte que el Barça necessitarà obrir el camp per fer mal a la defensa de tres centrals del Girona, tots els números els té Dembélé, absent a Eibar i a Londres, i que, d’aquesta manera, tindria una oportunitat daurada per començar a sumar vitamines de confiança.

Amb l’objectiu de la permanència en la categoria pràcticament al sac, el Girona afronta la seva primera visita al Camp Nou com el que és, un fet històric que es recordarà per sempre, fet que molt probablement provocarà que Pablo Machín, i a diferència del que va fer en el partit de Montilivi, deixi les rotacions per a una altra ocasió –dimarts viatja a Vigo– i premiï el bloc que tant està fent parlar aquesta temporada. L’únic dubte, de fet, és veure si l’entrenador repetirà o no el plantejament de la primera volta, en què va decidir sacrificar Maffeo i el carril dret perquè el de Sant Joan Despí fes un marcatge especial a Messi, o si, per contra, Machín mantindrà el 3-4-2-1, amb dos carrilers ben oberts, que tantes alegries estan donant als gironins. En aquest cas, la línia de tres a la rereguarda la formaran Ramalho, Bernardo i l’exblaugrana Muniesa, amb Maffeo i Aday com a jugadors de banda. Al doble pivot, el timó el duran Pere Pons, ja de tornada, i Àlex Granell, mentre que davant d’ells la mobilitat i el joc interior serà cosa de Borja García i, sobretot, de Portu, un jugador que està en un estat de forma excepcional. I al davant, com no, el gol serà cosa de Cristian Stuani, que en el partit d’anada es va quedar sense jugar per decisió tècnica. L’uruguaià, quart màxim golejador de la lliga, amb 13 dianes, és l’únic jugador de la plantilla del Girona que sap el que és marcar un gol al Camp Nou, el curs 10/11 amb la samarreta del Llevant.

A diferència del duel de Montilivi, en què el Girona tot just acabava d’arribar a la primera divisió, l’equip que visita aquest vespre el Camp Nou ja no és cap ventafocs, ni de bon tros, sinó la gran revelació de la lliga, una etiqueta guanyada a pols que obligarà el Barça a saltar a la gespa amb els cinc sentits. I és que, després dels empats contra l’Espanyol i el Getafe, ja no es pot badar més, i menys amb la visita de l’Atlético a tocar.