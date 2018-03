La fera també té deutes pendents

Absent encara en el duel que van disputar el Barça i l’Atlético en la primera volta al Wanda Metropolitano, ja que fins al gener el conjunt colchonero no podia inscriure fitxatges per la sanció de la FIFA, Diego Costa trepitjarà avui la gespa del Camp Nou gairebé quatre anys després de l’últim cop. Un estadi que ha de portar bons records al davanter brasiler, ja que aquell 17 de maig del 2014 va guanyar la lliga gràcies al gol de cap de Godín, però també de dolents, ja que precisament aquell dia es va fer una lesió quan amb prou feines s’havia arribat al primer quart d’hora de joc, que també li va acabar passant factura en la final de Champions d’una setmana després a Lisboa, on no va durar ni deu minuts a la gespa en aquella primera de les dues vegades que en els últims anys, els de Simeone han quedat amb la mel a la boca en la màxima competició continental. De fet, mesos abans, en l’eliminatòria de quarts de final, el davanter nascut a Lagarto fa 29 anys, també s’havia lesionat al Camp Nou, en el tram inicial del partit d’anada, i es va acabar perdent la tornada al Calderón.

No acaba, però, aquí la malastrugança personal de Diego Costa en els seus enfrontaments amb el Barça, ja que tot i que s’hi ha vist les cares en un total d’onze ocasions, vestint la samarreta de diversos equips –el Valladolid, el Rayo Vallecano i l’Atlético–, entre lliga, supercopa d’Espanya i Champions –dotze sumant-hi un amistós amb el Chelsea l’estiu del 2015–, no només no li ha estat capaç de marcar mai cap gol, sinó que tampoc ha pogut celebrar mai la victòria, amb un balanç de sis derrotes i cinc empats, si bé algun d’aquests han valgut tant o més que un triomf, com el que va servir als colchoneros per trencar l’hegemonia del Barça i el Madrid, que s’han endut dotze de les tretze últimes lligues.

En les tres temporades que va estar al Chelsea, Diego Costa ha deixat la seva empremta amb el que millor sap fer, competir i marcar gols –59 en tres temporades, amb dues lligues al sarró–, però també amb el seu caràcter indomable, un dels seus trets d’identitat i que va xocar amb el d’Antonio Conte, fins al punt de declarar-se també en rebel·lia i negar-se a tornar a entrenar-se, fets que units a la incapacitat per adaptar-se a la vida de Londres –ell mateix reconeixia que en tres anys no havia après anglès–, van precipitar el seu retorn al club del Manzanares per 55 milions d’euros més 10 de variables.

Després d’uns mesos en què s’ha posat en plena forma a les ordres del Profe Ortega, el preparador físic roig-i-blanc, Diego Costa ha tornat trepitjant fort com sempre i ha aportat un aire fresc molt necessari als de Simeone, que destacava fa poc que el brasiler “dona a l’equip velocitat, atac i transmet por, fa por”. Qui més ho ha agraït és Griezmann, que juga més alliberat. Amb el francès ja formen una de les parelles de moda del 2018, amb 18 gols entre els dos (5 Diego Costa i 13 Griezmann) des que va començar l’any.