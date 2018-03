L’optimisme per la disponibilitat d’Iniesta creix

La disponibilitat d’André Iniesta per al partit de demà contra el Chelsea, coincidint amb la tornada de l’eliminatòria de vuitens de la Champions, és una de les incògnites que marquen les hores prèvies del partit. La resposta se sabrà aquesta tarda, quan Ernesto Valverde anunciï la llista de convocats, i les expectatives que el nom del migcampista manxec hi sigui present són molt positives. De fet, es van veure reforçades en la sessió d’entrenament d’ahir ja que Iniesta va fer una part dels exercicis amb la resta de companys. Un fet que demostra la bona evolució pel que fa a la recuperació de la lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer el 4 de març contra l’Atlético, i que permet ser optimistes en relació amb el fet que rebi l’alta mèdica a temps per jugar contra el Chelsea. A partir d’aquí, s’hauria de decidir si el manxec pot sortir d’inici o bé és més convenient que ho faci des de la banqueta.

La sessió preparatòria d’ahir també va deixar les imatges dels jugadors blaugrana i el cos tècnic felicitant Leo Messi pel naixement del seu tercer fill, Ciro, dissabte passat. Un esdeveniment que li va impedir disputar l’últim duel contra el Màlaga a La Rosaleda; el primer que es perd en les 28 jornades de lliga disputades fins ara.

Qui no va saltar ahir al camp d’entrenament Tito Vilanova va ser Sergi Roberto, a conseqüència d’un fort cop a la zona dels isquiotibials que va rebre dissabte passat a La Rosaleda i que va fer que hagués de ser substituït en el minut 74. El lateral dret blaugrana va fer treball de fisioteràpia a la zona afectada i s’espera que sí que pugui participar en l’entrenament d’aquesta tarda –a partir de les 17.30 h–, l’últim abans del duel de demà contra el Chelsea. De la mateixa manera, també s’espera la seva presència dimecres.

Abans de l’entrenament d’avui, Ernesto Valverde farà la roda de premsa prèvia al partit a la sala de premsa de la ciutat esportiva. Ho farà acompanyat de Sergio Busquets, que és el jugador blaugrana designat per acompanyar el tècnic basc d’origen extremeny. Pel que fa al Chelsea, avui aterrarà a Barcelona i a la tarda ja trepitjarà la gespa del Camp Nou coincidint amb l’entrenament que té programat a partir de les set. Mitja hora abans, el seu entrenador, Antonio Conte, acompanyat pel migcampista N’Golo Kanté, oferirà una roda de premsa a la sala de premsa Ricard Maxenchs de l’estadi blaugrana.