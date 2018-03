Messi, el pitjor malson per a un Athletic tocat

Una suor freda deu recórrer el cos dels jugadors de l’Athletic pensant en el partit de diumenge al Camp Nou. El conjunt basc no està passant pel seu millor moment, després de l’eliminació europea contra l’Olympique de Marsella, i fins i tot van haver d’aguantar l’enuig de l’afició de San Mamés, que va fer costat a l’equip de forma incondicional durant el duel però que al final va expressar el seu descontentament amb una mocadorada. La irregularitat de l’equip de Ziganda aquesta temporada no està agradant gens, i la facilitat amb què els francesos l’han fet fora de la Europa League cou molt. De fet, és molt probable que el tècnic no continuï.

I en aquest escenari els toca visitar el feu blaugrana, on els espera un Barça pletòric de confiança després de la seva classificació per als quarts de final de la Champions i amb ganes de mantenir les distàncies amb l’Atlético de Madrid en la lliga. I pànic també per a l’Athletic perquè liderant els de Valverde hi haurà Leo Messi, una bèstia negra per al conjunt basc i que també està passant per un moment dolç en l’aspecte golejador. Va fer dos gols contra el Chelsea –el dia que va arribar a 100 en la màxima competició europea–, va marcar l’únic gol, de falta, contra l’Atlético al Camp Nou, també va veure porteria contra Las Palmas, va fer un doblet contra el Girona i també havia marcat a Stamford Bridge.

Messi acostuma a tenir grans actuacions contra l’Athletic Club. De fet, no ha perdut mai contra ells en la lliga, i això que s’hi ha enfrontat 21 vegades, entre els partits de casa i els de fora. El seu balanç és tremendament positiu, amb 17 victòries i 4 empats. És el desè equip de la lliga al qual ha marcat més gols, amb un total de 14. Només ha fet més gols al Sevilla (23), Atlético (23), Osasuna (21), València (21), Espanyol (18), Deportivo (17), Real Madrid (17), Llevant (16) i Rayo Vallecano (16). Diumenge aquesta classificació podria variar.

El malson per a l’Athletic també es fa ben visible en la copa del Rei. El 10 del Barça ha disputat 8 partits entre eliminatòries i finals, i els números també són demolidors: 8 partits, 5 guanyats pel Barça, dos empats i només una victòria de l’Athletic. I Messi els ha fet 6 gols, alguns d’una bellesa brutal, com el de la final que es va jugar al Camp Nou.