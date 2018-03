Una de romans

Per una vegada, la sort es va aliar ahir amb el FC Barcelona en el sorteig dels quarts de final de la Champions, en què la mà innocent de Xevtxenko va encreuar el camí dels blaugrana amb el del Roma, aparentment l’equip de menys nivell dels vuit que encara continuen vius en la competició. L’equip de Valverde, doncs, va evitar conjunts com el Manchester City, el Bayern, el Real Madrid o el Juventus, tota una sort amb els precedents a la mà, ja que darrerament al Barça només li han tocat ossos en les eliminatòries de la Champions. L’única part negativa del sorteig va ser l’ordre dels enfrontaments, ja que el partit d’anada, que es disputarà el dimecres 4 d’abril, serà al Camp Nou, fet que obliga el Barça a certificar la seva classificació a l’Olimpico de Roma el dimarts dia 10. “Estem contents i satisfets amb el Roma, com ho hauríem estat amb qualsevol altre rival”, va admetre després del sorteig Guillermo Amor, el director de les relacions institucionals i esportives del club, que també va voler rebaixar el suflé enviant un missatge de cautela. “En dos partits pot passar qualsevol cosa, així que hem de respectar el Roma i preparar bé l’eliminatòria.” Tot i ser ben cert que en aquests nivells qualsevol equip pot donar la sorpresa i passar l’eliminatòria, el cert és que el Barça de Valverde és clarament favorit contra un Roma en fase de construcció que, tot i tenir alguns brots verds, encara sembla lluny dels gegants europeus. Amb De Rossi com a emblema, Dzeko com a golejador, Alisson i Manolas com a baluards a la rereguarda i Ünder com a revelació, el conjunt construït per Monchi i dirigit per Di Francesco es pren l’eliminatòria com un premi a la seva excel·lent Champions, a banda de ser una experiència extraordinària per enfortir els fonaments d’un projecte que aspira a construir un equip capaç de lluitar de tu a tu amb el Juventus a mitjà termini. “Ens ha tocat el pitjor rival possible, però als quarts només hi arriben els millors equips. No crec que puguem parlar de mala sort. Serà una gran nit de futbol per al Roma”, va afirmar ahir De Rossi, el capità dels giallorossi. “Jugarem contra un dels millors equips del món i en què juga el millor jugador, Messi. Hem de viure aquesta eliminatòria amb coratge i entusiasme”, va dir, per la seva part, Eusebio di Francesco, el tècnic del Roma. Al Barça, doncs, li serà impossible treure’s del damunt l’etiqueta de favorit, una qualificació de vegades perillosa, però és millor això que no tenir-la, perquè el rival hauria estat un dels grans ossos del bombo. I és que, què millor que tancar la Setmana Santa amb una de romans?

Sense cap bomba