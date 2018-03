“El moment més feliç va ser guanyar el mundial”

A més de ser un dels millors centrals del món durant l’última dècada, Gerard Piqué és un dels futbolistes que parla més clar. I ho ha tornat a fer, aquesta vegada en un article publicat a The Players’ Tribune Global, el web que va engegar fa uns mesos per donar veu a esportistes d’arreu del món. En l’escrit, el blaugrana repassa el seu pas per Anglaterra, la seva experiència amb Pep Guardiola, Leo Messi... i, sobretot la seva relació amb els futbolistes del Real Madrid i l’ambient que es viu en les concentracions de la selecció espanyola.

Les manifestacions polítiques de Piqué a favor del dret a decidir del poble de Catalunya no són, segons el defensa, motiu de discussió al vestidor de la roja. “Diuen que el vestidor de la selecció espanyola està remogut per diferències polítiques. Sincerament, gairebé mai parlem de política. Estic massa ocupat dient als del Madrid com de fotuts estan en la lliga i ells estan prou ocupats parlant-me de conspiracions arbitrals!”, afirma Piqué, i revela que, precisament blaugrana i blancs comparteixen un grup de WhatsApp en què regna el bon ambient: “Vaig crear un grup dels espanyols. L’any passat, els del Madrid ho guanyaven tot i se sentien molt bé, i penjaven fotos sense samarreta a les xarxes socials. Aquest any són fotos més serioses. “Tres punts més”, escriuen. I jo els escric: “Per què esteu tan seriosos?” i un emoticona plorant de riure.” “Puc fer bromes amb ells perquè són els meus germans a la selecció espanyola”, diu Piqué, que s’enorgulleix de jugar amb el combinat espanyol: “Lluitem pel mateix país, pel mateix somni, i n’estic molt orgullós. Des que vaig veure Luis Enrique amb el nas sagnant el 94, el meu somni va ser jugar amb la selecció espanyola.”

El que té molt clar el blaugrana és que no deixarà de posicionar-se quan cregui necessari fer-ho. “Un dels meus objectius és no callar mai”, diu Piqué, que reivindica la veu dels futbolistes a involucrar-se en temes que van més enllà de l’esport. “Ho sento, però no callaré i em dedicaré només a jugar a futbol. Som persones i això sembla que molts mitjans ho obliden”, afirma.

Piqué explica que “jugar amb genis com Messi, Neymar, Puyol...” el manté en actiu als 31 anys, i justifica per què creu que l’argentí “no és d’aquest planeta”. “El millor és el que fa quan no té la pilota, la cara que té quan vol recuperar-la. Té una mirada que no té cap altre jugador. La seva grandesa és l’obsessió per recuperar la pilota”, manifesta, i aprofita l’article per parlar del seu pitjor moment al Barça.

“L’any 2012 semblava que s’ensorrava tot, no sé per què, però vaig començar a dubtar de mi mateix, i Pep Guardiola va perdre la fe en mi. Ell volia que els jugadors estiguéssim obsessionats amb el futbol les 24 hores del dia, i jo estava en un moment vital en què no ho entenia. Jo no estava compromès amb aquella filosofia, i ell, senzillament, va anar perdent confiança en mi”, explica Piqué, que marca com el moment “crucial” el clàssic contra el Madrid en què el català va ser suplent: “