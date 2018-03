Messi, el gran absent

50

“Tinc molèsties a l’adductor des de fa temps. En l’últim entrenament vaig sentir que continuaven i hem decidit que és millor descansar.” Minuts abans de l’inici de l’amistós entre l’Argentina i Itàlia, el mateix Messi confirmava que no disputaria el partit per precaució. Amb el millor jugador del món és recomanable no arriscar, i així ho va entendre Sampaoli. “Tenia ganes de jugar, però queda un llarg camí per al mundial i queden coses importants també amb el club. Espero poder jugar contra Espanya”, va sentenciar Messi. Sense la seva estrella, l’albiceleste va vèncer Itàlia (2-0) amb gols de Banega i Lanzini. Dimarts, l’Argentina visitarà el Wanda Metropolitano per jugar contra Espanya.

El crac del Barça va ser el gran absent en la primera jornada d’amistosos internacionals, en els quals tots els seus companys van gaudir de minuts –excepte Cillessen– i, alguns d’ells, van destacar amb gols i assistències. L’Uruguai i el Brasil van ser les primeres seleccions a disputar els seus partits. Estrena impecable per als blaugrana, ja que Suárez, Coutinho i Paulinho van firmar un gol cadascun en els triomfs dels seus combinats nacionals. El davanter uruguaià es va fabricar tot sol un penal comés pel porter txec Pavlenka, que el mateix golejador del Barça va transformar (10’) en gol per sumar la diana número cinquanta amb la samarreta celeste. Abans del descans, Cavani va tancar la victòria de l’Uruguai amb el 2-0 en les semifinals de la China Cup, en la qual dilluns s’enfrontaran a Gal·les en la final (13.35 h).

A Rússia, Coutinho i Paulinho van fer un primer tastet del que viuran en el pròxim mundial. El Brasil de Tite va guanyar els locals (0-3) amb una segona meitat en què van aprofitar les ocasions que van tenir. En menys de quinze minuts, els brasilers van anotar tres gols per superar la rocosa Rússia. Sense Neymar per lesió, Coutinho va ser la gran amenaça ofensiva de la canarinha. Seu va ser el segon gol del matx. El fitxatge blaugrana va aprofitar un penal sobre Paulinho (62’) per tornar a marcar amb la selecció –9 gols en 33 participacions–. Per la seva part, Paulinho va allargar el seu idil·li golejador sota les ordres de Tite, amb qui suma ja set dianes, les mateixes que Neymar i una menys que Gabriel Jesús, el màxim anotador. El migcampista del Barça va sentenciar l’enfrontament amb una rematada de cap dintre de l’àrea petita (66’) després de l’assistència de Willian. Els dos blaugrana continuen sent dos pilars de la selecció brasilera.

En el duel més atractiu de la nit europea, hi va haver la major presència blaugrana. Espanya i Alemanya van certificar un 1-1 amb Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba i Iniesta com a titulars. El manxec va donar una assistència de luxe a Rodrigo (5’) per avançar Espanya en el marcador. El porter blaugrana no va poder fer res per evitar el gol de l’inspirat davanter del València, però sí que va ser decisiu amb una espectacular aturada a Isco en la segona meitat per conservar l’1-1 al marcador. Lopetegui va reservar Iniesta al descans per donar entrada a Saúl, i poc després faria el mateix amb Piqué (51’) per evitar qualsevol tipus de lesió abans del duel contra l’Argentina de Messi. En canvi, Jordi Alba sí que va completar els noranta minuts amb una actuació destacada com la resta de jugadors blaugrana.

