“Estic tranquil, el Leo es coneix bé”

Leo Messi va viure amb preocupació la humiliant derrota de la seva selecció contra Espanya des d’una llotja privada del Wanda Metropolitano. Va marxar abans del xiulet final, capcot perquè no havia pogut ajudar els seus companys al camp i perquè avui encara no sap si podrà viatjar amb el Barça a Sevilla aquest dissabte. Avui li faran unes proves que ho determinaran.

Ernesto Valverde, però, ahir no semblava excessivament preocupat amb la possibilitat de no poder comptar amb Messi al Sánchez Pizjuán. “Estic tranquil perquè el Leo es coneix molt bé, però encara no sabem gaire que té. Aquest dijous el veurem; esperem que no sigui important”, va dir el tècnic, que en tot moment va preferir que les preguntes fessin referència a l’acte sobre la presentació del llibre solidari que ell apadrina. Valverde, això sí, va insistir que el jugador no va marxar de Barcelona lesionat. “Messi va acabar bé l’últim partit contra l’Athletic; és veritat que tenia una petita molèstia, però no era res important. No ens preocuparem abans d’hora; els metges el veuran i decidirem els passos a seguir.”

Encara el preocupa menys que la golejada que va rebre Argentina (6-1) pugui afectar anímicament Leo Messi. “Argentina va perdre un partit, i era amistós. El mundial encara no ha començat. Tenim molts jugadors, i no tots guanyaran el mundial”, va afirmar.

Valverde va admetre que el mes d’abril és clau per a l’equip perquè es juguen la feina feta durant tot l’any. “Ens ho juguem tot en aquest mes, lliga, copa i Champions. Volem veure com tornen els jugadors de les seleccions. De moment tenim un partit important a Sevilla. Arriba el moment en què es decideix tot, però és aquest moment el que volíem que arribés quan va començar la temporada.”

Finalment, va passar molt per sobre del debat que s’està obrint entre el barcelonisme sobre si caldria prendre mesures concretes en la final de la copa del Rei per protestar per l’existència de presos polítics. Alguns grups de socis han demanat jugar amb la samarreta de la senyera i que no hi hagi presència de directius a la llotja, i d’altres, directament, no disputar el partit. “Jugarem la final amb la samarreta que sigui i la mirarem de guanyar, que és el que volem tots”, va comentar, prudent.