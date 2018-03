Messi, en la llista de convocats per jugar contra el Sevilla

Ernesto Valverde ha esvaït aquest vespre bona part dels dubtes sobre l’estat físic de Leo Messi, que després d’entrenar-se sense problemes amb els seus companys ha entrat en la llista de convocats per jugar demà contra el Sevilla. Ara, però, falta per veure si l’argentí forma part de l’onze o si, per contra, comença el duel des de la banqueta. Les altres tres novetats són Semedo i Denis, ja recuperats de les lesions que els van deixar fora dels darrers partits, i Luis Suárez, que es va perdre el partit contra l’Athletic per sanció. Qui segueix de baixa, en canvi, és Busquets. La llista de convocats la formen els següents jugadors: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Vermaelen, Jordi Alba, Rakitic, Denis, Coutinho, Iniesta, Paulinho, André Gomes, Messi, Luis Suárez, Paco Alcácer i Dembélé.

D’altra banda, l’entrenament d’aquesta tarda ha començat amb 20 minuts de retard per un control antidopatge de sang i d’orina de la UEFA als onze jugadors que van ser titulars en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Chelsea: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Dembélé, Luis Suárez i Messi.