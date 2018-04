“Amb o sense Messi, tot equip és diferent”

Ernesto Valverde no es va amagar després de l’empat del Barça al Sánchez Pizjuán i va admetre que la presència de Leo Messi sobre la gespa no va ser una casualitat a l’hora d’igualar el marcador. “Si tens Messi i no juga, és clar que té molta importància, perquè és decisiu cada cop que toca pilota”, va dir el tècnic blaugrana, que té molt clar que tenia decidit donar-li minuts a Sevilla, i compta amb ell per dimecres contra el Roma: “La idea era que jugués, perquè feia dues setmanes que no competia. Per precaució, no ha començat el partit, però creiem que dimecres estarà bé. A veure com reacciona a l’esforç d’aquest partit.” Que la sortida de l’argentí al camp va canviar el signe del partit, Valverde ho tenia clar, i la raó és evident: “Amb o sense Messi, tots els equips són diferents. No només nosaltres, com s’ha pogut comprovar els últims dies.”

El tècnic va admetre, a més, que l’equip no va estar encertat en molts moments. “Ens han generat perill en cada contraatac, tot i que nosaltres hem tingut també oportunitats. Però amb el segon gol, s’han trobat molt còmodes”, va dir Valverde, que va admetre els riscos presos: “Hem partit molt i ens hem exposat molt, però buscàvem fer el primer gol per ficar-nos en el partit.” Això demostra, pel tècnic, que no veuen el campionat decidit: “Empatar en el tram final demostra que no veiem la lliga guanyada, que volem competir fins al final. I també s’ha vist en la nostra celebració. Podia passar de tot en qualsevol de les dues àrees.” A més, Valverde creu que el matx d’ahir servirà de cara a la final de copa: “No sé com serà el 21 d’abril, però aquest partit serveix com a referència i és una mostra de com en serà, de difícil.”