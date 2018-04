Trencant el mite

Los Angeles. Estadi Rose Bowl. 17 de juliol de 1994. Brasil és proclamada campiona del món en superar Itàlia en la tanda de penals (3-2) i, per primera vegada, en la llista dels grans herois de la verdeamarelha apareix, i de forma destacada, el nom del porter, Claudio Taffarel. “Aquella actuació va canviar moltes coses. Fins llavors, al Brasil només es parlava de Pelé, Garrincha, Tostao o Jairzinho, però amb Taffarel alguns nens brasilers van començar a voler jugar de porter”, va recordar fa un temps Diego Alves, exporter del València especialista a aturar penals. I és que històrics com Barbosa, Gilmar, Manga o Leao mai van assolir un gran reconeixement, i eren considerats uns rara avis al país del jogo bonito. A partir de Taffarel, però, els porters brasilers van començar a aixecar el cap amb noms com els de Dida, Rogério Ceni o Júlio César, tot i que cap d’ells va poder superar mai el poder de convocatòria dels Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho o Neymar. Tot va començar a canviar, però, l’estiu passat, quan el Manchester City va pagar 40 milions d’euros per aconseguir els serveis del jove Ederson Moraes, del Benfica, que està demostrant que els citizens no es van equivocar apostant per ell. I la sorpresa per al gran públic no va acabar aquí, ja que des d’Itàlia, i mentre tots els ulls miraven les actuacions de l’italià Donnarumma, va sorgir la figura d’Alisson Becker, el porter del Roma, que en pocs mesos s’ha convertir en una de les grans revelacions de tot el futbol europeu.

Premi a la paciència

“Ha estat el millor partit de la meva vida.” Així d’efusiu es va mostrar Alisson després del duel de la Champions d’enguany contra l’Atlético (0-0), un partit en què el brasiler va signar aturades inversemblants, entrant de cop en tots els grans titulars de la premsa esportiva. “És capaç de convertir en inofensives les situacions més delicades. Aporta molta tranquil·litat i seguretat”, va opinar d’ell Buffon, unes lloances que encara van multiplicar l’atenció sobre Alisson, que lluny de patir la pressió, encara es va engrandir més, encadenant actuacions memorables, fins al punt de sumar ja tretze partits de lliga sense encaixar cap gol. Aterrat en les categories inferiors de l’Internacional de Porto Alegre amb només vuit anys, Alisson Becker va fer tota la seva formació amb el colorado, l’equip que du al cor des de ben petit. I potser per això va ser pacient i, malgrat estar a l’ombra del seu germà gran Muriel i del mític Dida, va esperar la seva oportunitat. I aquesta es va produir a finals del 2014, en què Alisson, ja amb 22 anys, va ser titular contra Fluminense en estar Dida sancionat. Ja no tornaria a asseure’s a la banqueta. De fet, en poc temps es va erigir en uns dels ídols de l’afició, en ser un dels principals artífexs del gran paper de l’Internacional en la Libertadores. Havia arribat el moment de fer el salt a Europa.

El naixement d’una estrella