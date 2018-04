El Barça insta Tebas a callar i a centrar-se en la seva feina

Ha trigat uns dies, però ahir, el FC Barcelona, a través d’un missatge gravat pel seu portaveu, Josep Vives, als mitjans del club, va contestar al president de LaLiga, Javier Tebas, per les seves declaracions en què es mostrava partidari d’aplicar l’article 155 durant la final de la copa del Rei del 21 d’abril si es produïen xiulets a l’himne. El club blaugrana va ser dur, conscient que els atacs del senyor Tebas a la institució són reincidents, sobretot en tot allò que fa referència a la posició del club en el procés. El màxim dirigent de LaLiga ha criticat els jugadors en més d’una ocasió, sobretot Gerard Piqué i Luis Suárez, ha assegurat que la junta presidida per Joan Laporta va ser l’instigadora de situar el Barça al costat de l’independentisme i no s’ha cansat de repetir que el club blaugrana quedaria expulsat de la competició si Catalunya esdevingués un estat.

Davant de totes aquestes acusacions, i amb el colofó de les últimes, ahir el Barça va dir prou i va instar Tebas a centrar-se únicament a fer la seva feina. “Les declaracions del senyor Tebas són inadmissibles. Són declaracions impròpies d’algú que té la responsabilitat de representar el col·lectiu de clubs de la lliga. Des del FC Barcelona, exigim que Tebas se centri en allò que sap fer bé, defensar els interessos econòmics i comercials de tots els clubs. I que s’abstingui de fer declaracions d’aquesta natura que no són de la seva competència ni ajuden a crear un bon ambient de cara a la final que hem de disputar el 21 d’abril contra el Sevilla al Wanda Metropolitano”, va afirmar.

