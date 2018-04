Finada la sequera europea, ara ja toca marcar a fora

Dimecres al Camp Nou en el partit contra el Roma, Luis Suárez va posar fi a la seva malastrugança en la lliga de campions d’aquesta temporada. El davanter uruguaià encara no havia aconseguit veure porteria en cap dels sis partits de la fase prèvia ni tampoc en els dos de l’eliminatòria dels vuitens de final contra el Chelsea. De fet, ens havíem de remuntar fins a la inoblidable remuntada contra el PSG a l’estadi per trobar l’últim gol europeu de Suárez. Després d’aquell gol, tampoc va aconseguir marcar contra la Juventus, així que la sequera golejadora en la lliga de campions ja s’enfilava fins als 10 partits i els 392 dies sense marcar. Massa temps per a un golejador com ell, que porta el gol a la sang. Ja se sap, però, que el gol és cosa de ratxes. El que no és normal, però, és estar inspirat en la lliga i la copa, però no a Europa.

Acabada aquesta mala ratxa amb el seu gol contra els italians a l’estadi –va fer el quart i últim gol–, el repte que s’ha proposat Luis Suárez és tornar a marcar lluny del Camp Nou en la màxima competició europea. En aquest aspecte, la seva sequera sí que és sorprenent i del tot inexplicable. L’últim gol de l’uruguaià va ser el 16 de setembre del 2015, en el debut europeu del Barça de Luis Enrique aquella temporada. El partit va acabar amb empat a 1, després que Suárez avancés els blaugrana amb un gran gol de cap a centrada de Rakitic i que Florenzi firmés l’1 a 1 amb un xut espectacular des de la llarga distància. Són gairebé dos anys i mig sense marcar fora de casa. Una estadística digna d’estudi i que no s’entén quan de qui parlem és Luis Suárez. Des d’aquell partit, el FC Barcelona ha disputat un total de 13 partits lluny del Camp Nou, entre la lligueta i eliminatòries, sense que Luis Suárez pogués fer un petó als seus dos dits, el seu clàssic gest per celebrar els gols que marca.

Ara bé, és molt possible que avui a l’estadi Olímpic de Roma, el feu del seu últim gol i contra el mateix rival, el davanter uruguaià pugui marcar, perquè malgrat quedar-se sense fer-ho contra el Leganés en l’últim partit, ara mateix passa per un bon moment en l’aspecte golejador. Va marcar contra la Roma, el Sevilla i també amb la seva selecció contra la República Txeca. Després d’un primer tram de la temporada en què li va costar arrencar, en part per culpa de problemes físics, ara ja està en les seves xifres més habituals. En la lliga, ja porta 22 gols, en la copa del Rei n’ha fet 3 i en la Champions, 1.