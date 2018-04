Ernesto Valverde va deixar molt clar amb l’alineació que una part dels seus pensaments estaven centrats en la final de la copa del Rei de dissabte contra el Sevilla. Va fer una revolució en l’onze inicial, però l’aposta li va sortir bé a mitges, perquè, si bé no es va endur els tres punts de Balaídos, l’equip no va perdre, cosa que fa que la seva ratxa d’imbatibilitat es mantingui, i que tingui la lliga cada cop més a prop. “Hi havia molts canvis en l’equip. Tenim una final dissabte. He pensat que era el millor. Tants canvis comportaven un risc, però confiava que ens aniria bé”, va dir. Valverde va reconèixer que en el partit hi havia hagut moments per als dos equips, amb “moltes alternatives”, però que després de l’expulsió el panorama va canviar. “Hem fet un pas enrere després de l’expulsió. Així ha vingut l’empat. Hem hagut de patir per aconseguir els tres punts, però en quedar sense Sergi Roberto volíem reconstruir-nos amb dues línies de quatre, i llavors hem tingut dificultats. És un punt més. Ens queden dues victòries per ser campions.”

El tècnic blaugrana va restar transcendència al fet que en l’alineació no hi hagués cap jugador format al planter del Barça després de 16 anys. “És fruit de les circumstàncies i de tots els canvis. Segur que en el pròxim partit n’hi haurà i en el futur, també”, va dir. Valverde va elogiar Iago Aspas, “un fora de sèrie”, i va destacar que el Celta va generar molt de perill després de pèrdues dels seus futbolistes.

Alguns periodistes li van preguntar què li semblava que des d’algun sector del barcelonisme es fomenti que es xiuli l’himne en la final. “Jo respecto tothom. La meva posició és respectar l’himne. Com més es parla d’això, més llenya al foc es posa. També he entrenat l’Athletic.” I també li van preguntar què li semblaria si l’equip jugués amb la samarreta de la senyera. Valverde va ser irònic. “Espero que siguem reconeixibles i que no donem la pilota al contrari”, va concloure.