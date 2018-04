L’última amb Don Andrés

Amb 33 anys, el capità jugarà dissabte la seva última final al Barça

El Barça és a només sis partits de tancar la temporada, amb la possibilitat de guanyar el que seria el seu vuitè doblet de la història cada cop més a tocar. Alhora, però, també es va apropant un dels moments que els culers esperaven que no arribés mai: el final de la carrera d’Andrés Iniesta com a jugador blaugrana. Després de la final de copa d’aquest dissabte contra el Sevilla, el capità té previst confirmar la seva decisió d’acceptar l’astronòmica oferta que li arriba del futbol xinès i posar rumb cap al gegant asiàtic la temporada que ve, però abans, precisament en aquest duel que es disputarà d’aquí a dos dies al Wanda Metropolitano, aspira a continuar fent història amb la samarreta de l’únic club on ha jugat fins ara professionalment i que l’ha vist créixer des que va arribar a la Masia amb només 12 anys, fins a convertir-se en un dels millors migcampistes de la història del futbol.

Amb 30 títols guanyats al Barça, els mateixos que Leo Messi –ningú en té més que ells en els 118 anys de vida del club–, Iniesta podria sumar dissabte la que seria la seva sisena copa del Rei. A falta d’acabar de certificar la lliga, jugar i guanyar la que serà la seva última final com a blaugrana, amb 33 anys –en farà 34 el dia 11 de maig–, seria la millor manera de començar a tancar una etapa de més de dues dècades defensant l’escut del Barça. A més, si obté aquest nou títol el manxec es convertirà, juntament amb Messi, Sergio Busquets i Gerard Piqué, en el blaugrana amb més copes de la història, igualant un altre mític capità del Barça, com Juanito Segarra, el gran capità, que va ser campió de copa sis vegades, amb quatre entrenadors diferents: Fernando Daucik (1951, 1952 i 1953), Domènec Balmanya (1957), Helenio Herrera (1959) i Josep Gonzalvo (1963). En cas de repetir aquella fita, Iniesta i els seus tres companys l’aconseguirien amb tres tècnics diferents. Amb Pep Guardiola van obtenir la primera i la segona copa. El 2009, l’any del primer triplet, a Mestalla contra l’Athletic, en una final que el manxec es va perdre per lesió, i el 2012, al Vicente Calderón, també contra el conjunt basc. Amb Luis Enrique en van arribar tres més. El 2015, l’any del segon triplet, al Camp Nou un altre cop contra l’Athletic; el 2016 al Calderón contra el rival de dissabte, el Sevilla, i ja com a primer capità després d’agafar el relleu de Xavi Hernández, i el 2017 contra l’Alavés, també al Calderón. I ara pot caure el primer títol amb Ernesto Valverde a la banqueta.

La de dissabte, a més, serà la cinquena final de copa consecutiva que disputa Andrés Iniesta, ja que l’any anterior a l’arribada de Luis Enrique, amb Gerardo Martino a la banqueta, el Barça també va arribar al màxim de lluny possible en la competició del KO, tot i que va perdre a Mestalla contra el Madrid, que també havia estat el botxí dels blaugrana en la copa tres anys abans, i en el mateix escenari.

A una del rècord absolut