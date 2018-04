Una regularitat de deu

Leo Messi no acostuma a fallar en les grans cites, i en la final de copa, dissabte passat al Wanda Metropolitano, ho va tornar a demostrar, oferint un autèntic recital de joc al llarg dels 90 minuts, en què va marcar un gol i va repartir dues assistències. Era la divuitena final –a partit únic– que disputava l’astre argentí amb el Barça, de les quals n’ha guanyat 15, amb un bagatge també de 15 gols, a més de 8 assistències. Amb tot, ja són 31 títols com a blaugrana els que té Messi en el seu palmarès, que pot veure ampliat aquesta mateixa setmana, aconseguint la que seria la seva novena lliga.

Una competició, la de la regularitat, on el Barça està manant com mai, havent superat el rècord de la Real Sociedad de jornades seguides sense perdre de finals dels anys setanta –els blaugrana encadenen ja 40 partits de lliga invictes, entre els set últims de l’anterior campionat i els 33 de l’actual– i tenint també a tocar la possibilitat de tancar una lliga completa sense cap derrota, cosa que no passa des de fa gairebé 90 anys. Una gran part de culpa la té precisament la regularitat de cara a porteria de Messi, que amb un total de 29 gols en les 33 jornades que s’han disputat –se n’ha perdut una i en tres ha començat a la banqueta– i un marge encara de 5 gols respecte del segon màxim artiller de la lliga, Cristiano Ronaldo, és el gran candidat a obtenir el seu cinquè trofeu Pichichi.

Una altra mostra, en definitiva, de la constància golejadora del 10 blaugrana, que any rere any continua estant sempre entre els màxims artillers, no només en la lliga sinó en totes les competicions. I és que amb el gol que va fer dissabte ja en suma un total de 40 aquesta temporada entre lliga (29), copa (4), Champions (6) i supercopa d’Espanya (1) –ha marcat en totes les competicions que ha jugat el Barça aquest curs–, i encadena la novena temporada marcant almenys 40 gols com a blaugrana. L’última en què no va arribar a aquesta xifra, va ser en la primera amb Pep Guardiola a la banqueta, quan encara no havia despertat del tot com un golejador letal. Tot i això, en va fer, ni més ni menys, que 38.

Des de llavors, amb absoluta llibertat per moure’s per tot arreu i cada cop més amb la porteria rival entre cella i cella, els seus registres no van fer altra cosa que disparar-se, assolint el seu màxim la temporada 2011/12, l’última a les ordres del tècnic de Santpedor, quan va arribar a l’espectacular xifra de 73 gols. Quan encara queden cinc partits de lliga, i tot i que podria descansar en algun, un cop l’equip hagi certificat el títol, Messi té temps, doncs, per superar les 41 dianes que va aconseguir les temporades 2013/14 i 2015/16, les seves menys prolífiques, a nivell realitzador, d’aquests últims nou anys. Números, en tot cas, d’extraterrestre.

