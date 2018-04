Afecte per totes bandes

L’anunci públic per part d’Andrés Iniesta de posar fi a la seva extensa i llorejada trajectòria com a futbolista blaugrana a final de curs va desencadenar una allau de reaccions amb un denominador comú: el reconeixement i l’afecte cap al manxec. L’anunci oficial del seu comiat del Barça una vegada es tanqui la temporada va ser tendència a les xarxes socials, que van recollir missatges d’un munt de clubs de totes les categories, esportistes i personalitats il·lustres de l’esport, que van traspassar la barrera del futbol. Messi, Rakitic, Umtiti, Sergi Roberto, Suárez... van ser nombrosos els actuals companys de vestidor que van elogiar amb missatges a les xarxes la petjada que els deixa el seu capità, així com també molts excompanys amb els quals ha compartit els èxits que defineixen la trajectòria del manxec. Un d’ells, Xavi Hernández, que va publicar una fotografia seva acompanyat per Iniesta i amb el trofeu de la Champions assolida el 2015 a Berlín. També va ser significativa la publicació del compte de Twitter de l’enyorat Johan Cruyff –ara administrat per exposar el seu llegat– i que va acompanyar una imatge d’Iniesta amb una frase ben molt definitòria: “Jugar a futbol és molt senzill, però jugar a futbol amb senzillesa és el més dur que hi ha.”

Pep Guardiola, el millor continuador de la filosofia de Cruyff com a entrenador, no va estalviar paraules a l’hora de definir l’empremta que li va deixar poder dirigir Iniesta en la inoblidable etapa al capdavant de la banqueta blaugrana, entre 2008 i 2012. “Vull donar-li les gràcies. La gent pensa que els entrenadors ajuden els jugadors, però ell em va ajudar a mi a comprendre millor el joc només veient-lo jugar”, va declarar ahir en roda de premsa l’actual tècnic del Manchester City. Guardiola va definir el manxec com un jugador “amb un do natural incomparable”, i va afegir que el seguirà recordant “d’aquí a 50 anys”. També va comentar que li agradaria que el manxec tornés al Barça “per ensenyar als més joves o als professionals”.

També Zinedine Zidane, tècnic del Madrid, va aprofitar la roda de premsa prèvia al partit que avui disputen els blancs contra el Leganés per comentar que per a aquells a qui els agrada el futbol “és difícil” veure Iniesta acomiadant-se: “Parlem d’algú que ha fet somiar a tothom. Només tinc bones paraules i admiració pel seu futbol i li desitjo el millor per al seu futur.”

El missatge institucional va anar a càrrec del president blaugrana, Josep Maria Bartomeu. Va desitjar tota la sort a Iniesta “en la seva etapa fora d’Europa”, però va transmetre la voluntat que el manxec torni al Barça en el futur perquè “és casa seva”. “Cal respectar la seva decisió. És molt legítim que l’Andrés vulgui fer aquest pas. Li desitjo el millor en els propers reptes, però vull dir que això és un fins després i no un adeu. Perquè l’Andrés Iniesta té un contracte per a tota la vida amb el Barça i que el lliga al club per sempre”, va concloure.