En la línia de tota la lliga

Per posar el colofó daurat a la lliga i segellar el doblet, hat-trick. Leo Messi no es va privar de res ahir a Riazor. Un desenllaç en la línia del torneig de la regularitat que està fent l’argentí, punta de llança del campió que, si no hi ha sorpreses de darrera hora, també acabarà sent el pitxitxi davant de Cristiano Ronaldo. Messi, que ahir va guanyar la seva novena lliga, somreia després del partit com si fos la primera. Signe de la voracitat sempre intacta de l’argentí, que mai en té prou. Celebrava amb molta efusió el 2-3, fruit d’una combinació amb el seu amic Luis Suárez, que trencava minuts d’inestabilitat blaugrana. Quatre minuts més tard, Messi va esvair les aspiracions del Deportivo amb la seva tercera diana, un xut ras després d’una gran jugada col·lectiva dels blaugrana. Denis Suárez va iniciar una conducció des de l’eix i Luis Suárez va acabar cedint la pilota a Messi dins l’àrea. L’astre blaugrana, poc avesat a posar-se nerviós quan té un porter al davant, va superar Rubén amb un xut ras marca de la casa. L’enèsima passada al gol.

Abans, Messi s’ho havia passat bé. En un inici, movent-se entre línies i agradant-se en tasques de playmaker. Associant-se, com en tota la lliga 2017/18, amb Jordi Alba en el perfil esquerre, buscant-se amb el mateix Luis Suárez i Busquets, habituals en les combinacions amb l’argentí, i buscant-se amb Coutinho, que ahir va fer un molt bon partit i que ha de convertir-se en soci majoritari del millor jugador del món quan Iniesta deixi l’entitat blaugrana.

Després que, precisament, el brasiler obrís la llauna a la Corunya, Messi va trobar el premi del gol, el primer dels tres que va marcar en la nit d’ahir. Després d’una magnífica assistència de Luis Suárez, canviant el joc al primer toc amb una pilota bombada, l’argentí va engaltar una rematada al primer toc dirigida al primer pal, que va superar un Rubén poc afortunat.

De tres en tres, Messi segueix ferm en la lluita per la Pilota d’Or en què es bat en duel amb Mohamed Salah. El jugador del Liverpool, que dissabte es va quedar sense marcar, n’ha fet 31 amb el seu equip, pels 32 que ara mateix té Messi després de 34 partits de competició. A Salah li queden tres jornades de Premier League; a Messi li’n falten quatre: contra el Vila-real, el Madrid, el Llevant i la Real Sociedad. Ahir, Messi va fer-li una bona mossegada a la classificació amb un hat-trick per guanyar a Riazor, tres gols en la línia d’una lliga excel·lent de l’argentí.