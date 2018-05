El fil que els va unir al partit

En els minuts inicials res feia presagiar que el Barça oferiria una actuació tan decebedora al Ciutat de València. Dembélé, i especialment Coutinho, estaven actius i semblava que tenien ganes de brindar una bona actuació i erigir-se en les peces desequilibrants d’un partit en què els blaugrana es jugaven mantenir la imbatibilitat en la lliga. Un repte que il·lusionava Valverde i també la plantilla. Al final la reacció no va ser suficient i els blaugrana van perdre aquesta condició contra el Llevant, en la penúltima jornada. El francès va anar clarament de més a menys mentre que el brasiler va acabar firmant el seu primer trio de gols, amb una mica de sort, tot s’ha de dir, com a blaugrana.

L’únic fil, o si més no el principal, que va unir el Barça al partit va ser Coutinho i la seva inspiració davant de porteria ahir a València. El brasiler va ajudar a maquillar un resultat que anava camí de convertir-se en un ridícul històric. Amb 2-0 al marcador va retallar distàncies amb un xut des de la frontal que va tocar en un defensa del Llevant. Gran part del mèrit d’aquest gol va ser de Piqué, que va anticipar molt bé a camp contrari. El seu gol permetia al Barça tenir tot el segon temps per igualar el partit. Però en un inici de segona part desastrós dels homes de Valverde van permetre al Llevant distanciar-se amb un 5-1 vergonyant. De nou Coutinho va ser l’encarregat de tornar a retallar la diferència en el marcador després d’aprofitar un refús a un xut de Dembélé. I el 5-3 també va ser seu després d’un altre xut des de la frontal, que en aquesta ocasió va tocar en el cos del seu company Luis Suárez. Les rematades des de la llarga distància és una arma que sol utilitzar el brasiler i una característica que els altres migcampistes del Barça, exceptuant Rakitic, no tenen. En el minut 83 va estar a punt de marcar després d’una bona jugada individual però la seva rosca va anar massa alta.

El tram final de temporada de Coutinho és el millor presagi del que pot oferir aquest futbolista la temporada vinent. En els últims nou partits ha intervingut en deu gols dels vint-i-sis que ha marcat l’equip. Als seus tres gols d’ahir cal afegir-hi els que va fer contra el Vila-real, el Dépor i en la final de la copa del Rei contra el Sevilla. I ha donat quatre assistències, contra el Leganés, dues contra el València i una altra en la final de la copa, en el primer gol, de Luis Suárez. Coutinho, en espera del partit contra la Real Sociedad ja ha marcat set gols en la lliga i dos més en la copa.