La millora de contracte de Busquets, gairebé resolta

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ja va deixar clar, en l’entrevista a Catalunya Ràdio de dimecres, que no preveia una possible sortida de Sergio Busquets i, segons va avançar el mateix mitjà, ja hi ha un principi d’acord amb el jugador perquè la millora de contracte que reclamava, i a la qual s’havia compromès el mateix president en l’última renovació signada, sigui una realitat d’aquí a poc temps, potser fins i tot abans que comenci el mundial.

El setembre del 2016, Busquets va segellar la renovació fins al 2021, ampliable fins al 2023 i amb una clàusula que va quedar fixada en 200 milions d’euros, i el president també es va comprometre a una revisió futura de les seves condicions en cas que les renovacions d’altres companys afectessin la seva posició, en el segon graó de l’escala salarial. Arribats a aquest punt, Busquets ha recordat al club aquella promesa i ha estat el mateix Bartomeu, de manera directa, qui ha afrontat les negociacions amb el jugador i el seu representant, Josep Maria Orobitg, per complir la seva paraula. A falta de la signatura d’aquesta millora de contracte, doncs, el futur de Busquets, que el 16 de juliol, l’endemà de la finalització del mundial, farà 30 anys, només passa pel Barça, com ja afirmava dimecres també Bartomeu, que confia que el jugador de Badia acabi tenint en un futur “un comiat com el que va tenir Iniesta”.

Molt més incerta i problemàtica és la continuïtat d’un altre fix en el conjunt blaugrana, Samuel Umtiti, que ja fa mesos que protagonitza un estira-i-arronsa amb el club. El francès té encara contracte per tres temporades més, fins al 2021, però una clàusula de només 60 milions d’euros. Una quantitat que quan va fitxar pel Barça, l’estiu del 2016, semblava allunyar el possible interès d’altres equips però que arran de la inflació del mercat de fa un any, i del gran rendiment del central de 24 anys, a l’altura dels millors del món, s’ha convertit en una xifra més que assumible per molts rivals.

El Barça té clar que ha de renovar Umtiti, tant per calendari com perquè “és un jugador important i que s’ha consolidat i el Camp Nou l’estima”, recordava Bartomeu. Tot, però, dins d’unes xifres raonables, sense fer cap bogeria, per evitar que torni a passar precisament el que ha obligat ara a millorar el contracte de Busquets, a causa del desequilibri que s’ha produït entre les diferents escales salarials de la plantilla i que ha requerit aquesta reordenació, amb un augment de sou per al jugador de Badia tot i haver renovat encara no fa ni dos anys. I és que la massa salarial del club, disparada des de ja fa diverses temporades, i que està al límit del que és recomanable, és un dels aspectes que creen més preocupació en la junta directiva, que fa temps que s’ha marcat l’objectiu d’intentar posar-hi fre.