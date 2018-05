L’escollit és Lenglet

Fa mesos que tant el cos tècnic del Barça com la direcció esportiva tenien clar que aquest estiu era necessari fitxar un defensa central amb independència de si Samuel Umtiti acaba renovant o no arriba a un acord amb el club i accepta una de les importants ofertes que té de la Premier League. El club i també l’entorn del jugador francès són optimistes amb la renovació, però cal un altre central que cobreixi l’esquena dels dos jugadors que han estat titulars aquesta temporada a l’eix de la defensa: el mateix Umtiti i Gerard Piqué. No ha acabat de convèncer el rendiment de Yerry Mina. El colombià va arribar en el mercat d’hivern i Ernesto Valverde ha comptat molt poc amb ell, i s’ha valorat una cessió després de no haver estat capaç d’aprofitar les oportunitats que ha tingut. Pel que fa a Thomas Vermaelen, el seu rendiment ha estat més que notable quan se l’ha necessitat, però les lesions han tornat a ser un problema per al belga, que aquesta temporada ha tornat a tenir una lesió muscular. Amb tots aquests condicionants, la direcció esportiva ha pentinat el mercat i, després de seguir uns quants defenses, el central escollit ha estat Clément Lenglet, que ha fet una bona temporada al Sevilla i que ja té un acord tancat amb el Barça des de fa unes setmanes.

Lenglet, que no formarà part de la selecció francesa que disputarà el mundial de Rússia, és valorat per la direcció esportiva blaugrana per la seva qualitat, la seva edat –només té 22 anys– i pel fet de disposar d’una clàusula de rescissió assequible per com està el mercat, 35 milions d’euros. L’acord entre el Barça i el jugador està tancat i el francès signarà per cinc temporades. Els representants del jugador, quan va acabar la temporada, ja van comunicar al Sevilla que Lenglet abandonaria el club després del 30 de juny i no els farà canviar d’opinió ni l’arribada al club andalús d’un nou director esportiu, Joaquín Caparrós, ni d’un nou entrenador, Pablo Machín. De fet, la setmana passada hi va haver una reunió entre Gregory Dakad, representant del defensa central, i el president del Sevilla, José Castro. L’entitat andalusa va proposar una millora de contracte del jugador i un augment de la seva clàusula de rescissió fins als 80 milions d’euros, però ni es van començar negociacions. Per cortesia, Dakad ha indicat que el seu representat parlarà amb el nou entrenador abans de prendre una decisió, però Lenglet ja té clar que vol vestir la samarreta del Barça la temporada vinent i el Sevilla també ho comença a tenir coll avall. De fet, des de la capital andalusa es parla ja de l’interès del club pel central italià Gian Marco Ferrari per substituir Lenglet.

El club blaugrana esperarà fins a l’1 de juliol per entrar a fons en la contractació del futbolista. Com sempre, qüestió de balanços. Serà a partir d’aquesta data quan es podria comunicar al Sevilla la decisió d’abonar la clàusula de rescissió del futbolista, amb la possibilitat de negociar que l’operació acabi sent un traspàs.

Indiscutible