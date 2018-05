Messi, de nou a casa

Leo Messi ja és una altra vegada a casa. Abans de volar capa a Rússia, escala d’una setmana a Barcelona. El crac de Rosario va arribar ahir a territori català acompanyat de la resta de companys de selecció per continuar preparant el mundial a les instal·lacions del FC Barcelona. L’expedició albiceleste, encapçalada per Jorge Sampaoli, va aterrar a l’aeroport del Prat cap a les tres de la tarda. En principi estava previst que el combinat argentí s’exercités ja ahir a la tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper, però finalment el cos tècnic va decidir cancel·lar la sessió damunt la gespa per no carregar físicament en excés els futbolistes després d’un viatge llarg d’unes dotze hores de vol. Només d’aterrar, l’equip va ser traslladat amb autocar a l’Hotel Sofia, que es convertirà en un autèntic búnquer durant tota l’estada de la selecció a Barcelona. No hi va haver sessió preparatòria a la ciutat esportiva, però l’equip sí que va fer una petita sessió de recuperació muscular a les mateixes instal·lacions de l’hotel de concentració. Una sessió de treball físic específic dirigida pel preparador Jorge Desio. Serà durant el dia d’avui que l’equip es vestirà ja de curt per treballar a les instal·lacions de Sant Joan Despí. Està prevista una doble sessió de matí i tarda. Entrenament a porta tancada a un quart d’onze del matí, dinar a dos quarts de dues del migdia, i a la tarda segona sessió del dia a partir d’un quart i cinc de set. Per a Leo Messi la gespa de la ciutat esportiva és territori conegut. Una oportunitat de poder preparar la cita més important de l’any a casa i alhora lluny de la pressió mediàtica del seu país. Sensacions estranyes són les que tindrà Javier Mascherano. Setmana de treball amb clara sensació de déjà-vu en el seu cas després d’haver deixat la disciplina del Barça en aquest últim mercat d’hivern per encetar l’aventura del futbol xinès.

L’estada de la selecció de Sampaoli a Barcelona s’allargarà fins al dia 8 de juny. Llavors l’expedició marxarà cap a Israel, on el dia 10 afrontarà l’últim partit amistós abans del debut oficial del dia 16 contra la selecció d’Islàndia, a Moscou. Durant l’estada a Barcelona no hi haurà cap partit més. L’últim, recordem-ho, va ser el de fa uns dies contra Tahití, amb victòria clara de l’Argentina per 4-0, amb hat-trick de Leo Messi.

Messi, que no va fer declaracions en l’arribada a Barcelona, sí que va saludar a través dels vidres de l’autocar que va traslladar l’equip a l’hotel. Ell i la resta de l’equip van ser rebuts amb banderes i crits de suport per part dels argentins que viuen a la ciutat i que van anar a rebre ahir la selecció a l’aeroport del Prat i també a l’hotel. Tota l’Argentina amb els ulls posats a Barcelona.