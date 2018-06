Víctor Font anuncia que es presentarà a les eleccions

Encara falten tres anys per les properes eleccions a la presidència del FC Barcelona, previstes pel 2021, quan acaba el mandat de Josep Maria Bartomeu, però ja es coneix el primer nom d’un dels possibles aspirants. Es tracta de Víctor Font, l’empresari de Granollers que en els passats comicis va optar per no concórrer perquè no sabia si era “viable i factible” traslladar les seves idees i del seu equip en un projecte real perquè els socis poguessin fer-li confiança plena. Aquell 26 de maig del 2015, Font, que anava en la candidatura de Marc Ingla l’any 2010, va renunciar però ja va advertir que en les properes si que estaria preparat.

I així ha estat. En una carta adreçada als socis del Barça, ha anunciat que té la intenció de presentar-se a les pròximes eleccions, i que Sí al Futur serà el nom de la seva candidatura. És un projecte, segons explica, pensat per imaginar i fer possible el Barça del 2030, sense que Messi ni els jugadors del millor equip de la història siguin sobre la gespa. En aquest escenari, per Víctor Font, caldrà haver renovat i preparat el club en totes les seves àrees per competir contra els grans rivals, aquells que són propietat de multimilionaris o fins i tot estats.

En l’aspecte esportiu, té molt clar que cal fer una aposta pel planter i que les decisions han d’estar en mans dels futbolistes que van pertànyer al millor Barça. Sí al Futur és el repte de tots els qui estem convençuts que l’èxit esportiu només l’assolirem si comptem de debò amb el talent que genera el planter de la Masia i si defensem l’herència guanyadora de Cruyff. Per tant, són els esportistes coneixedors del model els qui estan millor preparats per liderar el projecte esportiu del futur”, assenyala. L’empresari considera que per poder competir en el futur caldrà canviar la font d’ingressos del club. El 2015 ja deia que el model de tenir tres o quatre grans contractes de patrocini acabaria sent obsolet. “Hem de ser capaços de vendre productes i serveis directament als milions de seguidors que tenim arreu del món, eliminant intermediaris. El potencial econòmic del club està limitat en el model actual per la intermediació de molts agents externs”. Pel que fa a temes socials, Víctor Font, que és el soci 72.609, aposta per fer un club més participatiu, on els socis tinguin més representativitat i creu que s’ha d’acabar amb l’aval com un dels requisits per formar part d’una junta directiva. Defensa que aquesta estigui formada per socis amb experiència rellevant en l’àmbit esportiu, empresarial i institucional i amb voluntat de prendre decisions difícils. També vol que el club sigui “únic” al món en la transmissió dels seus valors i vol expandir la influència que té arreu.

La valoració de la junta

El portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, va assegurar que des del club respectaven absolutament la decisió de Víctor Font i es va celebrar que un grup de socis vulguin aportar coses. “Això enforteix l’esperit democràtic. No passa en tots els clubs.”