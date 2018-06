Éric Abidal ha hagut de respondre, en la seva presentació com a secretari tècnic del Barça, sobre el no del seu compatriota Antoine Griezmann a fitxar per l’equip d’Ernesto Valverde. “La decisió de Griezmann és seva i és la que és, però estem aquí per fer un equip potent”, ha afirmat el francès, que no ha valorat més en profunditat si el club se centrarà ara en el fitxatge d’un davanter. Abidal ha recordat que “ja s’estava fent una feina interna” entre el seu predecessor, Robert Fernández, i Ernesto Valverde, amb qui ja ha parlat, però no ha confirmat els noms en els quals estan treballant. El francès ha destacat, a més, la seva alegria pel sue retorn al club: “Estic molt feliç de tornar a la meva segona casa. Estic convençut que entre tots farem una gran feina.” L’exjugador blaugrana afirma que, a més de l’experiència, pot aportar el seu coneixement del vestidor.

Per la seva banda, Pep Segura, nou mànager esportiu de l’àrea de futbol del club blaugrana, ha assegurat que la tria d’Abidal per la bona relació que té amb membres de l’actual plantilla, pel seu coneixement del mercat internacional i per la seva nacionalitat i ascendencia amb respecte el mercat futbolístic francès, “que és el que alimenta totes les grans lligues”.

El vicepresident esportiu del Barça, Jordi Mestre, ha llegit un comunicat per respondre al ‘no’ de Griezmann de la setmana passada. Mestre ha reconegut els contactes amb el francès i ha assegurat que respecten la decisió del jugador, però que l’Atlético “va ser informat del nostre interès de manera oficial”. “Al Baça volem jugadors compromesos i amb ganes de venir aquí”, va dir, i va lamentar “la decepció dels socis per la decisió de Griezmann”. Sobre l’actitud de Piqué i Umtiti el dia en què e sva emetre el documental de Griezmann, Mestre ha assegurat que tractaran el tema quan els jugadors acabin la seva participació en el mundial de Rússia.