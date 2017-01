Els Grizzlies, una altra de freda

Els Grizzlies (25-18) acrediten un 5-1 contra Warriors, Rockets i Cavaliers, però contra equips teòricament més febles que ells sovint fan figa.

Ha tornat a passar aquesta matinada a Memphis, on han perdut 104-108 contra els Bulls (21-21). El mal nivell defensiu en el segon (27-38) i l'últim quart (27-30) ha acabat sent fatal, i ni els 28 punts de Mike Conley ni els 24 (8/16, 2/5 i 2/2) amb 11 rebots i 3 assistències de Marc Gasol han evitat la desfeta. Tampoc han tingut un bon dia els TWolves (14-27), que han vist tallada la seva sèrie de tres triomfs seguits a Dallas (13-27), on han cedit 98-87 tot i els 8 punts (2/7, 0/2 i 4/6), 5 rebots i 10 assistències de Ricky Rubio.

De la resta de la jornada, a remarcar les actuacions de James Harden i Russell Westbrook. El primer a Nova Jersey (8-32), on els Rockets (31-11) han vençut 112-137 amb un 22-11-11 del base –12è triple doble per ell–, i Westbrook a Sacramento (16-24), on ha estat decisiu amb un 36-11-10 en el triomf dels Thunder (25-17) per 118-122 –en el seu cas ha estat el 20è triple doble de la temporada, superant ja els 19 que va signar en la passada. Àlex Abrines ha anotat 13 punts (1/1, 3/4 i 4/5) en 17 minuts.

La jornada

Mavs - TWolves

98 - 87

Raptors - Knicks

116 - 101

Hawks - Bucks

111 - 98

Nets - Rockets

112 - 137

Kings - Thunder

118 - 122

Grizzlies - Bulls

104 - 108

Lakers - Pistons

97 - 102