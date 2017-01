En profunda depressió

El Darussafaka va perdre a casa, però de res serveixen els comptes de la lletera si l'equip transita per la competició sense ànima, sense joc. En un dia clau per aferrar-se a les esperances del play-off, el Barça Lassa va fer figa. I, de mala manera, amb un rival, el Baskonia, que es plantava al Palau dubtant de tot, i amb una mala inèrcia per les últimes pallisses encaixades a Europa. Els de Bartzokas es van aguantar com van poder en la primera meitat, però quan el forat es va començar a obrir a principis del tercer quart, es van volatilitzar. Hi ha lesions i baixes, però quedaven encara massa minuts per llançar la tovallola. I l'afició va esclatar, xiulant i exhibint disconformitat amb un equip que sembla tenir ja poc recorregut en el torneig.

A peu canviat

Quan tot just s'havien disputat 4:18, Bartzokas ja es va veure forçat a sol·licitar temps mort (3-11). Amb 3 pèrdues i 1/7 en tirs –falta de mobilitat flagrant, amb i sense pilota en atac–, era evident que l'equip se sentia tens, potser massa responsabilitzat per la situació actual. Si bé no trobava la fluïdesa, sí que es va poder reenganxar al partit. Hi van ajudar el rebot d'atac i els rèdits que se'n treien, a través de triples, i dels tirs lliures. Amb tot, el Baskonia no perdia la iniciativa, gràcies al canell de Larkin i al dels seus pivots, en posicions obertes. Amb Rice i Koponen capitalitzant els minuts en la creació, l'equip va ajustar la defensa i va incomodar el rival, que, sense l'encert de fora ni cap referència a dins, patia molt per veure anella. Precisament, els locals van incidir en aquest últim factor, buscant la superioritat de Faverani a la zona. I, durant alguna fase (poca), va trobar bona circulació i alguna cistella fàcil. Però els vitorians van donar entrada a Blazic, i la seva empenta en la primera línia va encomanar la resta. Al Barça Lassa li van reaparèixer tots els mals i li costava déu i ajuda teixir atacs amb cara i ulls. El moment d'inspiració individual de Vezenkov –va fer 10 punts en menys de tres minuts, amb dos triples– li va servir per agafar oxigen, però no pas per amagar els seus defectes. El rival va ensumar la debilitat i, amb Larkin fent i desfent al seu aire, va llançar una fuetada rere l'altra des de l'arc, havent mogut la pilota amb paciència, per anar cap als vestidors amb un -10, màxima diferència fins llavors (43-53).

Entregats