Un cicle que es fa llarg

El paradigma del bàsquet ACB és blanc, ja fa ben bé tres anys, i la copa guanyada pel Madrid diumenge n'és l'últim episodi. Sí, el Madrid no hauria d'haver passat a semifinals pel camp enrere de Llull; sí, també va passar per la pròrroga contra el Baskonia; sí, va tenir un encert descomunal en la final i, tot i això, el València el va tenir entre les cordes. Però en els desenllaços també hi influeix que un equip estigui en cicle guanyador, com el Madrid. I, per comparació amb el declivi del Barça, el cicle es fa llarg i ho sembla encara més.

Laso atrapa Pascual

Xavi Pascual va dirigir el Barça vuit anys i quatre mesos, del febrer del 2008 al juny del 2016. Pablo Laso dirigeix del Madrid des del setembre del 2011 (cinc anys i cinc mesos). L'hegemonia del Barça es va estendre des del juny del 2009 fins al juny del 2012, per bé que l'últim títol amb el tècnic de Gavà (i l'últim de rang ACB o superior que ha guanyat el club) és la supercopa de l'octubre del 2015. En aquests sis anys, tres mesos i quinze dies, el Barça va obtenir 12 títols d'aquest nivell (a més de set Lligues Catalanes, equivalents al trofeu de la CAM que el Madrid va guanyar fàcilment mentre es va disputar). Quan els blancs van aixecar la copa al Buesa Arena, era també el 12è títol de l'era Laso, el tècnic que va començar perdent les finals de l'ACB contra el Barça i les finals de l'Eurolliga contra tothom, però que va saber sobreviure i fer-se gran. Entre aquell primer títol i el 12è només han passat quatre anys, quatre mesos i 26 dies. Laso també ha guanyat la copa Intercontinental (seria el 13è títol), però aquesta és una competició que apareix i desapareix (el Barça de Pascual no la va poder jugar l'any 2010). Però els cicles també es poden mesurar per la capacitat de jugar finals. A nivell ACB el Barça en va disputar 20 de consecutives (lliga, copa i supercopa) entre la final de lliga 2008/09 (primer títol en l'època Pascual) i la supercopa 2015/16. Dit d'una altra manera, des del primer a l'últim títol en aquesta fase de domini, l'equip blaugrana va disputar totes les finals possibles. No ha estat el cas del Madrid amb Pablo Laso, però des que va disputar la seva primera final de competició ACB, n'ha jugat13 de 16 possibles. El seu rècord és, però, de vuit victòries en les últimes vuit finals disputades entre lliga, copa, supercopa, Eurolliga i copa Intercontinental.

Substitució