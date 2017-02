Debut amarg per a DeMarcus Cousins

Unes hores després del tancament del mercat, totes les mirades es van centrar en el partit entre els Pelicans (23-35) i els Rockets (41-18), en què va tenir lloc la primera aparició de DeMarcus Cousins amb el seu nou equip. Un debut que en l'aspecte individual va ser molt positiu (27 punts, 14 rebots, 5 assistències), però que en el vessant col·lectiu es va traduir en una dura derrota (99-129) contra els Rockets, liderats per la gran actuació d'un altre debutant, Lou Williams (27 punts, 2 rebots, 2 assistències).

Amb tot, el duo format per DeMarcus Cousins i Anthony Davis, cridats a ser la millor parella interior de l'NBA, va demostrar que té un gran potencial, però la falta d'artilleria exterior i la poca precisió amb la pilota (20 pèrdues) va condemnar els Pelicans, que poques possibilitats van tenir contra els Rockets, directes i letals a llarga distància (20 triples).

D'altra banda, per si fos poc frustrant una derrota a casa per 30 punts, els de Louisiana van veure com Omri Casspi, l'únic jugador que superava la desena en anotació –a banda de Cousins i Davis– es lesionava, i es podria perdre la resta de la temporada si l'equip d'Alvin Gentry fracassa en les seves aspiracions d'aconseguir una plaça en els play-off.

Nit horrible, per tant, per a Cousins i els Pelicans, que hauran de rescabalar-se avui, en un duel vital contra Dallas (22-34).

A tocar del rècord