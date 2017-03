Llull amarga la tarda

A priori no s'intuïa que fos ni el lloc ni el dia propici per aixecar el vol. Però el Barça Lassa va mostrar, ahir a Madrid, la seva versió més sòlida i competitiva, capaç de contenir el joc vertical del Madrid i de no diluir-se quan el rival l'assetjava, com ha fet tants i tants cops durant aquesta temporada.

L'equip va ser valent i va controlar el rebot a la seva anella i les pèrdues, aspectes en què els blancs en fan sang. I va arribar a la recta final en disposició de guanyar (74-75 i 6 segons per jugar-se). Però Llull va irrompre a escena i ell sol va cuinar-se el tir guanyador, evidenciant el seu idil·li inacabable en situacions de clutch time, límit. L'acció posterior d'Oleson, desesperada, no va servir per fer canviar l'epíleg d'un partit que li hauria fet molt bé als blaugrana en cas d'assolir-ne la victòria.

Tensió i atenció