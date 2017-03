Un equip a València

Pas inicial del València acomplert en el seu propòsit d'arribar a la final, i aquest divendres al migdia (13 h), a Jerusalem, tindrà la primera oportunitat de certificar-ho.

Finalment, l'equip valencià només va tenir Sam van Rossom com a únic base pur, i els de Pedro Martínez no van poder donar el cop de gràcia al conjunt de Simone Pianigiani fins ben entrat l'últim quart, justament quan el jugador belga, després de cometre la quarta falta, va haver de ser canviat amb 64-56 sis minuts abans del final. Fins aleshores, cada vegada que havia descansat, el Hapoel ho havia aprofitat per agafar la iniciativa o, com en el tercer quart amb 47-37 (24'), per superar el primer moment crític. Però en el quart final, la situació de mínims en la direcció taronja va ser eclipsada per l'activitat i el criteri defensiu de l'equip –l'atac israelià es va anar arronsant, sobretot Jerrells i Kinsey–, que va cargolar el rival (del 64-59 al 73-59 a 2:40). En els últims tres minuts, Fernando San Emeterio, que va fer 9 punts fins al descans, va anotar 12 punts dels últims 14 del València.

Triomf a Rússia

Abans, a Krasnodar, l'Unicaja va sorprendre el Lokomotiv i divendres (20.45h) tindrà l'oportunitat de segellar l'accés a la final al Martín Carpena. Amb la baixa d'última hora de Carlos Suárez –amb gastroenteritis–, Joan Plaza va treballar amb una rotació molt més curta del que és habitual en ell –vuit homes i els nou minuts que va jugar Musli– per desfer-se de l'equip de Sasa Obradovic. Excel·lents en la defensa del perímetre (2/20 triples locals), l'equip andalús va trencar el matx en l'inici del darrer quart amb accions de tres punts de Brooks Omic i Waczynski (del 44-48 al 44-57), i després va sentenciar amb la inspiració de Fogg i Nedovic (del 51-59 al 55-70 a 1:20).

83

VALÈNCIA:

Van Rossom (7), Sastre (11), San Emeterio (21), Sikma (9) i Dubljevic (11) –cinc–; Thomas (6), Sato (5), Martínez (7) i Oriola (6). 23/41 de 2, 8/29 triples (2 Martínez, Sastre i San Emeterio i 1 Sikma i Sato), 13/16 tirs lliures, 36 rebots (10 Dubljevic), 20 assistències (6 Martínez) i 97 de valoració (31 San Emeterio).

68

HAPOEL JERUSALEM:

Jerrells (13), Dyson (4), Kinsey (22), Peterson (8) i Stoudemire (10) –cinc inicial–; Eliyahu, Halperin (5), Timor i Jones (6). 21/40 de 2, 7/21 triples (2 Kinsey, Jerrells i Peterson i 1 Halperin), 5/6 tirs lliures, 31 rebots (7 Kinsey i Peterson), 14 assistències (5 Jerrells) i 65 de valoració (25 Kinsey).

PARCIALS:

20-19, 16-16 (36-35); 19-13 (55-48) i 28-20 (83-68).

57

LOKOMOTIV KUBAN:

Collins (4), Baburin, Jones (17), Vougioukas (1) i Rochestie (14) –cinc inicial–; Ivlev, Janning (10), Khvostov (3), Berzins, Zubkov (5) i Broekhoff (3). 20/43 de 2, 2/20 triples (Janning i Khvostov), 11/14 tirs lliures, 31 rebots (7 Vougioukas), 13 assistències (6 Rochestie) i 53 de valoració (17 Rochestie).

73

UNICAJA MÀLAGA:

Díaz, Díez (9), Nedovic (7), Brooks (18) i Musli (6) –cinc inicial–; Fogg (15), Smith (7), Waczynski (6) i Omic (5). 15/33 de 2, 9/20 triples (3 Díez, 2 Fogg i Smith i 1 Waczynski i Brooks), 16/23 tirs lliures, 33 rebots (7 Omic), 8 assistències (3 Fogg) i 73 de valoració (20 Brooks).

PARCIALS:

19-15, 12-18 (31-33); 13-15 (44-48) i 13-25 (57-73).