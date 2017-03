L'Herbalife, un mur massa alt per a l'ICL (95-76)

El resultat ha estat excessiu per als mèrits de l'ICL Manresa, però a aquestes alçades de la pel·lícula el que compta són les victòries i els del Bages, amb una jornada menys per disputar-se, es mantenen a tres de la salvació.

L'eliminació europea li ha dut efectes molt positius a l'Herbalife. Té un partit per setmana i això s'està traduint en resultats en la Lliga Endesa. La del migdia ha estat la sisena victòria seguida. El partit l'han controlat sempre, amb ritme i la seva habitual activitat defensiva, però els visitants resistiren, gràcies a la inspiració de Pere Tomàs des del triple i el treball de Machado i Auda (46-43, 19'). No contindria, però, la tibada de l'Herbalife en el tercer quart que, a còpia de triples –ha acabat amb 14/28 (50% d'encert)– trencaria definitivament el partit (70-47, 26'). Si b é la remuntada era impossible, l'equip no va tirar la tovallola i va intentar continuar treballant. I, fruit d'això, se situaria a -12 a mitjans del darrer parcial (86-74, 36'). En tot cas, mai va inquietar els canaris, molt sòlids i esplèndidament liderats per O'Neale i Aguilar, amb 21 punts cadascun. En els del Bages, el màxim anotador va ser Suggs, amb 12 i 5/13 tirs de camp.