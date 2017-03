Baixen els Cavaliers, puja Ricky Rubio

En la seva visita al United Center, els Cavaliers (47-27) han caigut derrotats contra els Bulls (36-39) i confirmen la seva mala ratxa en aquest mes de març (6 victòries, 10 derrotes) cedint per segon cop el lideratge als Celtics (48-27). Lebron James (26 punts, 10 rebots, 8 assistències), que sempre és dels pocs que es salven, ha superat Shaquille O'Neal en la llista de màxims anotadors de l'NBA i ja és el setè jugador amb més punts de la història. L'actuació de Mirotic (28 punts, 10 rebots, 1 assistència) també ha estat destacable. L'internacional espanyol ha liderat uns Bulls irregulars però que es fan grans davant les adversitats, i que s'han convertit en la gran bèstia negra dels de Cleveland aquesta temporada (4-0). “Sento que és el meu moment. Mai és massa tard”, ha assenyalat l'aler, conscient de que només mig partit els separa del play-off a l'est.

D'altra banda, els Blazers (37-38) han sotmès (117-107) els Rockets (51-24) i es reivindiquen com els favorits per acabar aquest curs en la vuitena plaça a l'oest. Els Pistons (35-41) han superat per la mínima (90-89) els Nets (16-59), els Suns (22-54) han caigut derrotats (118-124) a casa contra els Clippers (46-31) i els TWolves (30-44) han guanyat còmodament els Lakers (21-54) a Minnesota.

El mascle alfa