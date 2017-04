Westbrook no evita el 2-0 per als Rockets

“No m'importa la meva estadística; hem perdut”. Així de frustrat es mostrava Russell Westbrook, un cop els Thunder han tornat a caure a Houston i se'n van a Oklahoma City amb un 0-2 desfavorable. De res ha servit una altra exhibició del base (51 punts, 10 rebots i 13 assistències), que ha arribat bastant fatigat a la recta final de partit. Això ho han aprofitat els Rockets per remuntar un duel que els visitants portaven bé a les acaballes de tercer quart (74-86, 34'). Amb Westbrook imprecís pel cansament –4/18 tirs en el darrer parcial–, no hi ha hagut ningú als Thunder que fes un pas endavant i els Rockets han acabat enduent-se la victòria per 115-111. James Harden ha estat el millor texà amb 35 punts i 8 assistències.

Pel que fa a la resta de la jornada, els Warriors han ofegat els Blazers (110-81) i han situat el 2-0 en la sèrie. Sense Kevin Durant (problemes en un bessó), cinc elements han acabat amb doble dígits d'anotació, amb Curry fent-ne 19 com a màxim. També s'han imposat un altre cop els Wizards als Hawks (109-101 i 2-0), en una exhibició ofensiva del seu duet exterior: Wall (32 punts) i Bradley Beal (31).