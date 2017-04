Els turcs treuen petroli

Si les dues sèries de dijous van decantar-se ja cap a un costat –el CSKA i el Fenerbahçe tenen un 2-0 a favor i la possibilitat ja de certificar el passi a la final a quatre dimarts–, les d'ahir van equilibrar-se amb victòries a domicili del Darussafaka i l'Anadolu Efes. Tots dos, a partir d'ara, adquireixen el factor pista.

A Madrid, ni la rauxa de Llull en el tercer quart –el balear va fer-hi 16 punts, amb 5/7 triples, i dues assistències– va estabornir el Darussafaka, molt sòlid fins i tot quan el marcador no l'afavoria (58-51, 26'). Amb paciència, ajustant la defensa, va anar incomodant els blancs que en l'últim quart, no van tenir encert de l'arc i no van saber connectar amb els pivots. I malgrat els problemes per tancar el rebot, el Darussafaka va endur-se la victòria amb 76 punts dels seus titulars.

Lluny de la fragilitat de dimecres, ahir l'Efes va donar resposta a l'Olympiacòs. Fins i tot quan els del Pireu tibaven la corda, ja en l'últim quart (65-58, 35'). Els triples i Brown van rescatar els turcs, i ja en l'últim minut, va ser Kirk qui va fer el tir guanyador. En l'últim segon, Green va errar un triple frontal forçat per guanyar.

80

MADRID (1):

Llull (22), Taylor (9), Maciulis (5), Randolph (7), Ayón (16) –cinc–; Draper, Rudy, Doncic, Felie, Carroll (5), Hunter (7) i Thompkins (9). 21/37 de 2, 9/30 triples (5 Llull i 1 Randolph, Maciulis, Carroll i Thompkins), 11/20 tirs lliures, 35 rebots (8 Ayón), 20 assistències (6 Doncic i Llull) i 89 de valoració (30 Ayón).

84

DARUSSAFAKA (1):

Wilbekin (17), Wanamaker (21), Clyburn (13), Harangody (8), Zizic (17) –cinc–; Batuk (2), Moerman, Aldemir (1), Anderson (4), Slaughter i Bertans (1). 22/47 de 2, 8/20 triples (3 Wilbekin, 2 Wanamaker i Harangody i 1 Clyburn), 16/19 tirs lliures, 33 rebots (8 Anderson i Zizic), 10 assistències (4 Wilbekin i Wanamaker) i 79 de valoració (20 Zizic).

PARCIALS:

19-22, 19-22 (38-44); 30-22 (68-66) i 12-18 (80-84).

71

OLYMPIACÒS (1):

Mantzaris, Spanoulis (20), Papapetrou (3), Printezis (20), Milutinov (2) –cinc–; Green (10), Birch (3), Young (4), Waters, Agravanis (2) i Papanikolaou (7). 13/29 de 2, 11/30 triples (6 Spanoulis, 2 Green i 1 Papapetrou, Printezis i Papanikolaou), 12/18 tirs lliures, 37 rebots (6 Printezis i Papanikolaou), 15 assistències (6 Spanoulis) i 76 de valoració (23 Printezis).

73

ANADOLU EFES(1):

Granger (9), Balbay (4), Osman (3), Brown (6), Dunston (16) –cinc–; Thomas (2), Honeycutt (15), Heurtel (5), Paul (7) i Kirk (6). 23/38 de 2, 6/24 triples (2 Honeycutt i 1 Osman, Granger, Heurtel i Paul), 9/14 tirs lliures, 36 rebots (9 Honeycutt), 21 assistències (9 Granger) i 87 de valoració (27 Dunston).

PARCIALS:

22-23, 22-14 (44-37); 10-14 (54-51) i 17-22 (71-73).