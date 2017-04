Westbrook lidera el triomf dels Thunder amb un altre triple-doble

Els Thunder i els Celtics van recuperar el desavantatge que tenien a les seves respectives sèries de playoffs, en aconseguir sengles triomfs, els primers de les eliminatòries de primeres rondes que disputen en les seves respectives Conferències de l'Oest i l'Est. Per la seva banda, els Clippers es van situar amb avantatge en la seva sèrie.

Oklahoma va vèncer per 115-113 a Houston i va disminuir el seu desavantatge (1-2) gràcies a una sensacional actuació de Russell Westbrook, que va tornar a lluir-se amb un altre triple-doble, el seu segon seguit en partit de fase final, cosa que ningú havia aconseguit fins ara. El base dels Thunder va jugar 39 minuts en els quals va encistellar 32 punts, va recollir 13 rebots -tots defensius-, i va donar 11 assistències. En els Rockets va destacar James Harden, amb 44 punts. Els de Houston haurien aconseguit la victòria, però, si el seu jugador franquícia hagués anotat el triple que va intentar quan concloïa el temps reglamentari. “No hem perdut el partit per aquesta errada sinó perquè hem començat de nou amb poca intensitat i, a la primera part, hem permès un desavantatge de 15 punts”, va manifestar l'escorta. El partit de la sèrie tindrà lloc el diumenge novament en el camp dels Thunder.

El pivot dominicà Al Horford va aconseguir 18 punts que van ser determinants per al triomf dels Celtics en la seva visita a Chicago (87-104). L'equip de Boston va aconseguir, així, el primer triomf en la sèrie (1-2). L'aportació de Horford va permetre als Celtics no haver de dependre totalment d'Isaiah Thomas, que aquest cop només va poder anotar 16 punts, després de tornar de l'enterrament de la seva germana menor, que va morir en accident de trànsit. Els Bulls van comptar amb el lideratge de Dwyane Wade, que va fer 18 punts, mentre que Jimmy Butler no va poder respondre a la seva condició de màxim encistellador de l'equip i els 16 punts que va aportar van ser insuficients. La clau de la derrota dels Bulls va estar en la lesió al dit polze de la mà dreta que va patir Rajon Rondo, l'exjugador franquícia dels Celtics, que havia estat el millor de Chicago. El quart partit de la sèrie es jugarà diumenge que ve, també al United Center de Chicago.

En l'altre duel d'aquesta matinada, Chris Paul va aportar un doble-doble de 34 punts i 10 assistències com a líder de l'atac dels Clippers, que van vèncer com a visitants per 106-111 als Jazz de Utah en el tercer partit d'una sèrie que ara dominen per 2 -1. Els Jazz van tenir el control del partit fins al final però van acabar caient. El quart partit de la sèrie es jugarà dilluns que ve, a la pista dels Jazz.