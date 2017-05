Pau brilla en el triomf dels Spurs

Pau Gasol ha estat un dels jugadors més destacats de San Antonio a Houston (92-103) d'aquesta matinada. Els texans recuperen l'avantatge de camp i es posen 2-1 per davant en la sèrie. A l'Est, una gran actuació de LeBron James ha deixat Cleveland a una victòria d'eliminar Toronto. Els Cavaliers no han donat opció als Raptors i els han guanyat a domicili (94-115).

Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge i Pau Gasol han estat la clau del triomf dels Spurs sobre els Rockets, en el tercer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Conferència Oest. El gran dels Gasol, que ha tornat a ser titular, ha imposat la seva classe, experiència, i domini en el joc interior, amb 12 punts, nou rebots i quatre assistències. Els Spurs, que han jugat un partit de playoff sense Tony Parker per primera vegada des del 2001, jugaran, un altre cop al Toyota Center de Houston, el quart partit de la sèrie aquest diumenge.

A Toronto, els 35 punts de James han estabornit els Raptors. Kevin Love i Kyrie Irving han tingut també una actuació destacada. El quart partit d'aquesta eliminatòria, que podria ser el definitiu, es jugarà diumenge, també a Toronto.