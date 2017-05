Comiat amb correctiu

L'ICL Manresa va tancar ahir a Tenerife un curs decebedor en què ha certificat el descens unes setmanes abans d'acabar la temporada. Els del Bages estaran pendents fins al 15 de juny dels despatxos per saber si poden mantenir la plaça a ACB –en cas positiu, seria la tercera vegada que passa en els últims cinc anys.

Quant al matx els manresans van aguantar la primera meitat tot i que van anar sempre a remolc. L'Iberostar, l'equip més en forma de l'ACB, va arrencar com si d'un concurs de triples es tractés. Els de Txus Vidorreta van encadenar una sèrie de 7/12 triples en el primer quart per un 1/6 tirs de dos. Al final del primer quart els canaris ja havien marcat territori (27-16) amb el català Ferran Bassas com a referent (9 punts). La renda es va establir al voltant dels deu punts. En el descans, 41-29.

Però la sortida de vestidors de l'Iberostar va ser tan explosiva que només va necessitar quatre minuts per trencar el matx després del tercer triple de Kirksay (57-36). Fins aquell moment els canaris acreditaven 11/23 triples i 7/17 de dos i Ibon Navarro havia donat minuts a tots els joves.

Khalaf, debut i futur

L'ICL Manresa va fer oficial ahir la renovació per cinc temporades del pivot egipci Ahmed Khalaf (2,06 m, 1999), que enguany ha jugat en l'equip júnior. El jugador, conegut com a Bebo, va debutar a l'ACB amb una bona actuació. El jove, de molt futur, va entrar al final del tercer quart amb 60-41.